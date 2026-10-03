Chivas vuelve a ser la base del Tri de Rafa Márquez ante Estados Unidos

Rafael Márquez colocó a cinco futbolistas de Chivas como titulares de la Selección Mexicana para enfrentar a Estados Unidos este sábado, en la rivalidad más importante de la Concacaf. El Guadalajara volvió así a ser la base del Tricolor, después de que ningún jugador rojiblanco iniciara el partido anterior ante Perú.

El seleccionador mexicano ha utilizado la primera fecha FIFA de su proceso para rotar a sus futbolistas. Esa decisión también alcanzó a Raúl “Tala” Rangel, quien no repitió como titular entre los encuentros ante Perú y Colombia.

Para el duelo contra Estados Unidos, Rangel recuperó su lugar en la portería. El guardameta de Chivas había asumido la titularidad después de la lesión de Luis Ángel Malagón y fue elegido para ocupar la meta de México en la Copa del Mundo 2026.

Tala Rangel fue el portero Titular ante Estados Unidos. MEXSPORT

Cinco rojiblancos aparecen en el once titular

La presencia de Chivas se extendió a las distintas líneas del equipo mexicano. En defensa, Diego Campillo ocupó la banda izquierda y compartió la línea con Israel Reyes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo, representantes del América, Genoa de Italia y Rayados de Monterrey, respectivamente.

En el medio campo, Santiago Sandoval fue el futbolista rojiblanco elegido por Márquez. El jugador estuvo acompañado por Erik Lira, de Cruz Azul, y Orbelín Pineda, de Rayados, para completar el sector central del conjunto nacional.

El ataque también tuvo presencia del Guadalajara. Roberto Carlos “Piojo” Alvarado apareció por una de las bandas, mientras que Luis Romo ocupó la otra. Santiago Giménez, del Porto, fue colocado como centro delantero.

Con estas decisiones, cinco jugadores de Chivas comenzaron el encuentro frente a Estados Unidos, luego de que el equipo no tuviera representantes en el once inicial del partido anterior contra Perú.

Piojo Alvarado fue titular ante Estados Unidos. Adrian Macias/Mexsport

Guadalajara aportó seis jugadores a la convocatoria

El Guadalajara cedió a seis futbolistas para la concentración de la Selección Mexicana durante esta fecha FIFA. Tala Rangel y Piojo Alvarado fueron los primeros jugadores del club en reportar con el Tricolor.

Posteriormente, Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval se incorporaron en New Jersey. Su llegada ocurrió después de que la Liga MX disputara una jornada adicional durante la mitad de la doble fecha FIFA.

De esta manera, Chivas tuvo seis convocados al combinado nacional, aunque cinco de ellos fueron considerados por Márquez para comenzar el encuentro ante Estados Unidos. Hugo Camberos fue el único futbolista rojiblanco de la convocatoria que no apareció entre los titulares de este partido.