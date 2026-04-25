Toluca acaricia el millón de dólares en la Liga MX

El Toluca se irá a dormir con una tentación escondida bajo la almohada. El millón de dólares que todavía no puede gastar, pero que ya puede sentir podría ser la recompensa al equipo más constante del año.

Tras golear 4-1 al León, los Diablos hicieron todo lo necesario para merecerlo, aunque el destino aún dependa de lo que haga Cruz Azul.

Golazo de Sebastián Córdova Mexsport

La historia comenzó como empiezan los días que terminan siendo especiales. Con un destello de Sebastián Córdova que tomó la pelota y, sin demasiado aviso, soltó un disparo que parecía más un capricho que una decisión. El balón se fue a esconder en la horquilla, picó adentro y salió. Nadie estaba completamente seguro de lo que había pasado hasta que el VAR confirmó que había sido un golazo.

Ese fue el aviso. Porque Córdova jugó como si quisiera responderle a todas las dudas que lo han perseguido desde que dejó Tigres. Corrió, pidió la pelota, se atrevió. Incluso rozó el segundo, pero el poste le negó una noche perfecta.

Toluca entendió rápido que el mensaje no era momento de especular. Había un premio en juego, uno que no se ve en la cancha, pero que pesa en la cabeza. Así que apretó, empujó, fue insistente. Cada balón dividido parecía tener un dueño claro, cada rebote caía del lado escarlata.

Pero el futbol siempre guarda espacio para la duda. Y justo antes del descanso, cuando parecía que todo estaba bajo control, apareció Diber Cambindo para recordarle al partido que aún tenía historia por contar.

Antonio Briseño se fue expulsado Mexsport

Entonces llegó la tensión. Un gol de Fernando Arce al arrancar la segunda parte encendió las alarmas, y la expulsión de Antonio Briseño terminó por instalar la incertidumbre. Con uno menos, el equipo de Antonio ‘El Turco’ Mohamed parecía caminar sobre una cuerda floja.

Toluca no retrocedió. No se escondió. Jugó como si ese millón ya le perteneciera, como si dejarlo escapar fuera imperdonable. Y entonces, en cuestión de minutos, todo se resolvió. Jorge Díaz y Nicolás Castro aparecieron para cerrar la historia con la contundencia de quien no quiere discusión.

Toluca dormirá con la tranquilidad del deber cumplido Mexsport

Ahora, el Toluca dormirá con la tranquilidad del deber cumplido y con ese millón de dólares guardado bajo la almohada, esperando que nadie, ni siquiera Cruz Azul, venga a arrebatárselo al despertar.