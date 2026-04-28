¡No saben peder! Boca Juniors cayó 1-0 ante el Cruzeiro y el partido terminó en trifulca 

Boca Juniors perdió 1-0 ante el Cruzeiro en la Copa Libertadores, pero al finalizar el encuentro, Leandro Paredes empujó a Matheus Pereira, una de las figuras del conjunto brasileño, y se desató un cruce entre jugadores de ambos equipos. El encuentro, que ya había sido "completamente friccionado" y "caliente", se desbordó tras el silbatazo final. Se produjo una trifulca. Pereira fue amonestado junto a Ayrton Costa, y desde entonces loe elementos del equipo argentino tenían en la mira a Pereira. En la bronca hubo "corridas, golpes y empujones"

Ya en las acciones en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, el equipo Xeneize perdió su invicto de 14 partidos.

El único gol del encuentro fue convertido por el delantero Néiser Villarreal, a los 82 minutos, tras una asistencia de Kaio Jorge.

El encuentro tuvo una expulsión determinante, que detonó de alguna manera que terminara con los ánimos calientes. El equipo argentino, que dirige el director técnico Claudio Úbeda, se vio condicionado a jugar la segunda mitad con 10 hombres debido a la expulsión de Adam Bareiro sobre el final del primer tiempo (45' PT), por doble amonestación tras reiteradas infracciones. La tarjeta roja, considerada por algunos analistas como "polémica", ocurrió cuando Bareiro le dio un manotazo en la cara a un rival mientras intentaba controlar la pelota de espaldas.

Adam Bareiro ante un disparo de Matheus Pereira. AFP

Así, Boca Juniors se replegó con la intención de aguantar el marcador sin anotaciones. Ordenados en su zaga por Costa y Lautaro Di Lollo, adoptó una línea de cinco defensores que taparon todos los carriles y llegadas del Cruzeiro. El conjunto argentino jugó con fuego, pero la postura le resultaba satisfactoria. Demasiada lucha y poco futbol se mostró en todo ese tiempo. Los minutos corrían y, en ese sentido, se convirtieron en enemigos de la escuadra visitante, que aguantó con apenas el 37% de la posesión, es decir, cedió el balón al equipo brasileño, que fue paciente y perseverante. Al final, le costó a Boca Juniors sostener el empate ante el empuje de Cruzeiro.