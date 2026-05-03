Sinner aplasta a Zverev 6-1 y 6-2 y conquista su quinto Masters 1000 consecutivo en Madrid

Jannik Sinner no dio opción. El tenista italiano, número uno del mundo, derrotó a Alexander Zverev, tercero del ranking ATP, por 6-1 y 6-2 en la final del Mutua Madrid Open 2026, disputada este domingo en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica. El partido duró 58 minutos y produjo uno de los resultados más contundentes en la historia reciente de las finales de Masters 1000.

El primer set fue una exhibición sin pausa. Sinner tomó el primer parcial 6-1 en apenas 25 minutos. El italiano construyó una ventaja de 5-0 en solo 17 minutos, dejando claro que actualmente no tiene rival en pistas de polvo de ladrillo con la baja por lesión de Carlos Alcaraz. La velocidad y la autoridad con la que Sinner desarticuló a Zverev no tienen precedente en la era moderna del torneo madrileño.

El segundo set siguió el mismo guión. Zverev, doble campeón en Madrid y finalista cuatro veces en el torneo, no encontró respuesta táctica ni física ante el ritmo impuesto por el italiano. El 6-2 del parcial final consolidó una victoria que, en números, refleja el abismo actual entre Sinner y todos los demás.

La estadística que contextualiza el título es histórica: Sinner se convirtió en el único jugador en la historia del circuito ATP en ganar cinco Masters 1000 de manera consecutiva, una marca sin precedentes desde que la categoría existe en su formato actual. Además, acumula 61 juegos de servicio consecutivos ganados frente a Zverev.

Sinner llega a este título invicto en sus cuatro enfrentamientos más recientes contra Zverev en Masters 1000 —semifinales de París, Indian Wells, Miami y Montecarlo— sin ceder un set en ninguno de ellos. Madrid no fue la excepción.

Con el título en la capital española, el italiano suma su noveno trofeo de Masters 1000 en su trayectoria. Si participa en el Internazionali BNL d'Italia de Roma, tendrá la oportunidad de conquistar los tres Masters 1000 de tierra batida en el mismo año calendario, un hito que solo los más grandes de la historia han logrado.