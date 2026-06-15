El técnico que igualará la marca de Milutinović en el Mundial 2026

El director técnico portugués Carlos Queiroz se alista para consumar un nuevo hito estadístico en el balompié internacional al frente dele quipo de Ghana cuando enfrente al combinado de Panamá en Toronto, en ese momento, el estratega de 73 años ligará su quinta participación consecutiva en las Copas del Mundo, igualando el récord histórico que impuso el serbio Bora Milutinović entre las ediciones de 1986 y 2002.

La continuidad de Queiroz en el banquillo comenzó al frente de Portugal en Sudáfrica 2010 y continuó de manera ininterrumpida al dirigir a la escuadra de Irán en los torneos de 2014, 2018 y 2022. La oportunidad de integrarse al Mundial 2026 en Norteamérica surgió de imprevisto el pasado mes de abril, cuando la federación ghanesa recurrió a sus servicios comerciales para reemplazar a Otto Addo, cesado debido a los rendimientos mostrados en compromisos de carácter amistoso.

Previo a este llamado, el timonel registraba una última experiencia en Omán, el octavo país diferente dentro de su trayectoria institucional.

Contrastes en su gestión y el legado

La personalidad del lusitano suele generar opiniones divididas entre analistas y exdirigidos. Quien fuera auxiliar técnico de Alex Ferguson en el Manchester United y estratega del Real Madrid es recordado con severidad por antiguos referentes como el ex-capitán Roy Keane, quien llegó a manifestar que “sentí que tenía la personalidad de una mosca muerta cuando trabajé con él”.

Pese a los cuestionamientos a su carácter temperamental en la zona técnica, los medios de su país de origen ponderan los avances metodológicos que implementó en las divisiones inferiores.

Al respecto, el diario deportivo A'Bola precisó que “en un país donde la grandeza se mide tan a menudo por el resultado del próximo partido, Queiroz merece ser recordado por algo más profundo: la construcción de una cultura que aún perdura de llevar el conocimiento de las universidades al campo y, así, contribuir a que Portugal sea reconocido como un terreno de formación para futbolistas de élite”.

Al aceptar la responsabilidad del banquillo africano, el timonel estipuló que “estoy preparado para esto. Aporto 40 años de experiencia a cada decisión que se tome”, buscando un capítulo de éxito en este torneo.