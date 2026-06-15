FIFA aclara polémica del VAR en partido entre Qatar y Suiza en el Mundial 2026 

Las plataformas tecnológicas de la Copa del Mundo 2026 registraron su primer desperfecto crítico durante las acciones del Grupo B, justo en una acción que ha sido criticada en redes sociales por los seguidores de Qatar luego de que benefició a Suiza y permitió el empate.

Todo sucedió en el minuto 14 del partido del domingo entre Qatar y Suiza, instante en el que una desconexión en los servidores impidió que las transmisiones internacionales exhibieran las repeticiones oficiales de un polémico fuera de juego que derivó en la pena máxima en favor del conjunto helvético.

La jugada se originó con un trazo profundo hacia Remo Freuler, quien chocó con el guardameta Mahmoud Abunada dentro del área. A pesar de que la falta resultó evidente, las tomas televisivas ordinarias sembraron dudas sobre la posición del mediocampista europeo en el pase inicial.

El delantero Breel Embolo cobró de forma efectiva el penal; sin embargo, la ausencia del gráfico semiautomático reglamentario provocó reclamos de los comentaristas internacionales, entre ellos el analista Gary Neville, quien criticó la retención de las tomas comentando que “es como un dictador. Honestamente, esto es como una dictadura. La idea de que guarden estas pruebas internamente y no se las muestren a los aficionados de los países que participan en los torneos es absolutamente ridícula”.

El comunicado de FIFA detallando los inconvenientes de la transmisión

Ante la ola de señalamientos referentes a la integridad del torneo en las redes sociales, el departamento de medios de la FIFA emitió una aclaración técnica para precisar el origen del apagón en los gráficos virtuales:

“Durante el partido entre Qatar y Suiza en el área de la Bahía de San Francisco, una breve interrupción técnica impidió que se generara la animación de fuera de juego antes del penalti concedido a Suiza en el minuto 14. El problema se resolvió rápidamente”, expresó el organismo rector.

A su vez, las autoridades del comité organizador puntualizaron que las determinaciones de los jueces de la cabina central no sufrieron alteraciones operativas, justificando el dictamen mediante el uso de los canales alternos de verificación de video:

“El funcionamiento del VAR no se vio afectado por este problema y siguió el procedimiento habitual para comprobar la decisión en el terreno de juego. Las líneas utilizadas por el VAR para comprobar la posición de los jugadores implicados no mostraban al jugador atacante en posición de fuera de juego en ninguna de las dos situaciones inmediatamente anteriores a la decisión del penalti”.