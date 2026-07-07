Técnico de Egipto acusa ser víctima de racismo ante Argentina; FIFA en silencio

El técnico de Egipto, Hossam Hassan, acusó ser víctima de racismo tras el gol de la victoria por parte de Argentina durante los Octavos de Final correspondientes al Mundial 2026; FIFA no se ha pronunciado al respecto.

Con un agónico gol por parte de Enzo Fernández que selló la remontada para el recuerdo, el combinado sudamericano comenzó a celebrar la victoria en el Estadio de Atlanta que significó la primera vez en la historia de las Copas del Mundo que revierten una desventaja de dos goles.

Una vez convertido el tanto por parte de Enzo Fernández, fue Hossam Hassan quien comenzó a hacer la seña de haber sido víctima de racismo en su área técnica, llamando la atención del cuerpo arbitral y generando que el árbitro francés Francois Leteixer se acercara para intercambiar puntos de vista y reanudar el compromiso para disputar los últimos momentos del mismo.

Hossam Hassan con el árbitro francés Francois Leteixer tras haber señalado ser víctima de racismo. AFP

Finalmente, Argentina concretó la victoria y se instaló en los Cuartos de Final del Mundial 2026, esperando por el ganador del compromiso entre Colombia y Suiza para determinar ante quién disputará ese boleto para la antesala de la que significaría una nueva Final.

¿Quién es señalado de racismo contra Egipto?

Una vez realizada la seña, Hossam Hassan apuntó hacia el campo de Argentina, zona en la que se encontraban diversos jugadores de la Albiceleste, por lo que de momento sería imposible determinar quién es el jugador que –presuntamente- hizo comentarios o gestos raciales ante los jugadores africanos.

El caso no se cierra una vez terminado el partido y, aunque FIFA se mantiene en silencio, el órgano rector del futbol deberá comunicar con claridad qué es lo que sucedió para aplicar las sanciones correspondientes a los implicados.

BFG