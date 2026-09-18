Taekwondo mexicano recibe camisetas inspiradas en el uniforme del Tri

La selección mexicana de taekwondo se encuentra en Corea del Sur para disputar el Campeonato de Poomsae; sin embargo, una de las imágenes que acompañó a la delegación llamó especialmente la atención, ya que sus integrantes portaban camisetas prácticamente idénticas a las utilizadas por el Tri durante el Mundial 2026.

Las prendas fueron proporcionadas por la Federación Mexicana de Taekwondo (FMTKD), como parte del vestuario de los atletas que participaron en el certamen internacional, celebrado en Chuncheon del 16 al 20 de septiembre.

Una camiseta con el diseño del Tri

La camiseta retoma elementos del uniforme que Adidas diseñó para la Selección Mexicana de futbol en 2026, entre ellos el fondo inspirado en la Piedra del Sol, también conocida como Calendario Azteca.

Aunque conserva buena parte de la apariencia, la prenda incorpora identificaciones relacionadas con el taekwondo. En el espacio donde aparece el escudo de la Federación Mexicana de Futbol se colocó la leyenda “Taekwondo México”; además, se pidió a los seleccionados tapar el logo de Adidas, marca patrocinadora de la Selección Mexicana de Futbol, con un parche que dice “Poomsae” en referencia a la modalidad en la que compiten.

De acuerdo con la revista Proceso, las camisetas entregadas a los seleccionados no corresponden a un producto oficial de la marca. El señalamiento adquiere relevancia porque la delegación participa en un campeonato organizado bajo los lineamientos de World Taekwondo (WT), organismo que regula el uso de las prendas en campeonatos oficiales; no obstante, en las pruebas de Poomsae, los competidores portan el dobok reglamentario.

México compite en el Mundial de Poomsae

Esta competencia reúne a representantes de distintos países en Chuncheon, Corea del Sur, donde México participa con atletas de diferentes categorías y modalidades.

La representación mexicana ya consiguió resultados durante el certamen. Miguel Ángel Moreno Gómez obtuvo la medalla de plata en Freestyle Individual Masculino U17, mientras que también consiguió el bronce junto con Sofía Lee en la prueba de Freestyle Parejas U17.

Mientras continúan las actividades del campeonato, las camisetas proporcionadas por la Federación Mexicana de Taekwondo se convirtieron en uno de los aspectos que generaron conversación alrededor de la delegación mexicana, debido a su parecido con el uniforme utilizado por la Selección Mexicana de futbol y a las dudas sobre su carácter oficial.