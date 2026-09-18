¡Sueña en grande! Vanessa Huppenkothen busca clasificar al Mundial de Hyrox

Vanessa Huppenkothen hizo pública su intención de clasificar al Mundial de Hyrox, luego de haber bajado su tiempo 6 minutos con respecto a su última participación en la edición de Acapulco, Guerrero.

La comunicadora de televisión participó en la versión dobles mixto, en la pasada edición que se llevó a cabo del 4 al 6 de septiembre.

La presentadora deportiva estaría cerca de lograr su cometido, ya que en Hyrox no existe un tiempo mínimo fijo o universal para clasificar al Campeonato Mundial en la categoría Dobles Mixto.

La clasificación depende de terminar en las primeras posiciones de tu grupo de edad (Age Group) en la carrera donde se compite, ya que los slots se reparten según el lugar en la tabla de posiciones y la cantidad de participantes inscritos en dicha categoría. Aunque tiene 42 años, Vanessa Huppenkothen está registrada en la categoría 30-34 años según su posteo de Instagram.

Aunque no haya una marca de corte oficial, el ritmo de los competidores clasificados por grupo de edad suele estar en los rangos aproximados menores a 1 hora, en las categorías de 30 a 39 años. Vanessa Huppenkothen registró 1 hora, con 11 minutos y 29 segundos.

Tras el evento, Hyrox asigna un número determinado de slots para el Mundial al primer o primeros lugares de cada grupo de edad (el grupo de edad en dobles se calcula sumando las edades de ambos participantes y promediándolas.