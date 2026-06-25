¡Superan a la IA! Los festejos más surrealistas de México en el Mundial

La frase que se atribuye a Salvador Dalí de que no volvería a México porque “no soportaba estar en un país más surrealista que sus pinturas", tranquilamente puede trasladarse a la actualidad con los festejos nacionales que se han realizado durante las primeras dos semanas del Mundial 2026, no solo en celebraciones por las victorias de la Selección Mexicana, sino en general por todo el torneo.

Mientras que los FIFA Fan Festival de ciudades en Estados Unidos y Canadá lucen tranquilos, México se ha convertido en el claro ejemplo de lo que se espera en una Copa del Mundo en cuanto al ambiente, algo que solo puede entender un país que ha organizado el máximo evento deportivo en tres ocasiones con escenas de festejos que, como se dice en redes sociales, han superado a la IA (inteligencia artificial).

Luego de la victoria 3-0 ante Chequia la tarde del miércoles en el Estadio Ciudad de México, alrededor de 800 mil personas salieron a las calles para festejar el paso perfecto de la Selección Mexicana en el grupo A. Con ello, los aficionados inundaron avenida Reforma rumbo al Ángel de la Independencia, pero también en el Zócalo, una fiesta que se extendió en otras latitudes como la Glorieta de la Minerva en Guadalajara y las calles de las diferentes ciudades de la nación.

Las imágenes surrealistas van desde peleas con trafitambos, imitar el remo vikingo de Noruega, lanzar a las personas por el aire e, incluso a botargas, así como pasar entre manos a una persona en bicicleta e, incluso, a una mujer de la tercera edad en su silla de ruedas, hacer funciones de lucha libre improvisadas hasta involucrar a los extranjeros en todo este ambiente.

Los festejos no solo han incluido fanáticos humanos. No, no estás leyendo mal porque animales como patos, cabras, perros, gatos y más se han visto desfilar entre la multitud de la gente, con historias que incluso han terminado con el reencuentro de unos dueños con su perro perdido gracias a las imágenes virales de los festejos que, una vez más, demuestran que México merecía la sede mundialista.