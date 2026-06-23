"Siempre he sido de Monterrey"; Mbokazi adopta el sombrero norteño antes de la final de Sudáfrica

MONTERREY.- Cuando Mbekezeli Mbokazi apareció en el reconocimiento de cancha del Estadio Monterrey con un sombrero norteño sobre la cabeza, las sonrisas no tardaron en aparecer entre compañeros, fotógrafos y personal de la organización.

El defensor de Sudáfrica, uno de los jugadores más constantes del equipo durante la Copa del Mundo, tomó con humor el regalo que la delegación recibió a su llegada a Nuevo León y aseguró entre bromas que en realidad no estaba descubriendo la cultura regiomontana.

“Siempre he sido de Monterrey”, comentó entre risas mientras caminaba por el terreno de juego.

La escena llamó la atención porque Mbokazi se ha convertido en una pieza importante dentro del conjunto africano. El futbolista ha disputado completos los dos encuentros de Sudáfrica en el Mundial y apunta nuevamente a la titularidad en el partido que definirá buena parte del destino del Grupo A.

Además, el zaguero milita en el Chicago Fire de la MLS, una ciudad con una importante presencia de comunidad mexicana, por lo que algunos elementos de la cultura del país no le resultan completamente ajenos.

La imagen relajada del defensor contrastó con la seriedad con la que el plantel afronta el compromiso frente a Corea del Sur. El empate conseguido ante Chequia en Atlanta permitió que los Bafana Bafana llegaran con vida a la última jornada, aunque ahora dependen de una victoria para mantener opciones de avanzar.

Corea del Sur tiene dos resultados; Sudáfrica sólo uno

El entrenador Hugo Broos reconoció que la situación en la tabla convierte el encuentro en un reto complejo desde el punto de vista táctico.

Mientras Sudáfrica necesita ganar para seguir soñando con la clasificación, Corea del Sur llega a Monterrey sabiendo que el empate le basta para asegurar su boleto a la siguiente ronda.

“Ellos tienen suficiente con el empate y estarán en la siguiente ronda”, explicó el estratega belga durante su conferencia de prensa.

Broos señaló que esa diferencia condiciona la forma en que ambos equipos afrontarán el partido, ya que uno está obligado a tomar riesgos y el otro puede administrar los tiempos del encuentro.

“Tenemos que ganar el partido. Sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Tenemos que ganar y únicamente ganar”, afirmó.

Por ahora, Mbokazi puede bromear con que siempre ha sido de Monterrey. Sin embargo, si Sudáfrica quiere permanecer unos días más en Nuevo León dentro de la Copa del Mundo, necesitará demostrarlo en la cancha con una victoria sobre Corea del Sur.