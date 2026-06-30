¡Solo 1 victoria! Así le va a México contra selecciones de Conmebol en Mundiales

México llega a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con el impulso de haber dominado su grupo, pero enfrenta a Ecuador en un duelo de alto voltaje donde la historia pesa.

El Tricolor, invicto en la fase de grupos y con un rendimiento sólido en casa, buscará romper una racha complicada ante rivales de Conmebol.

Durante los Mundiales, México jamás ha perdido un partido en CDMX, tampoco ha estado por debajo en el marcador. Reuters

Ecuador, por su parte, llega con solidez defensiva y la ilusión de dar la sorpresa en un escenario hostil para los visitantes.

¿Cómo le ha ido a México ante sudamericanos en Mundiales?

México ha tenido un historial complicado contra equipos sudamericanos en las Copas del Mundo, con muy pocos puntos conseguidos y una sola victoria destacada.

Desde el primer Mundial en 1930, hasta este de 2026, el Tricolor se ha enfrentado en 14 oportunidades contra selecciones sudamericanas. Consiguiendo solamente una victoria, tres empates y 10 derrotas.

En la justa de 1930, se midió por primera vez ante Chile en Fase de Grupos, donde México cayó por 0-3.

Argentina (4) y Brasil (5) han sido las selecciones que más ha enfrentado México en Copas del Mundo. Contra la Albiceleste, nunca le ha podido ganar, mientras que contra la Scratch Du Oro suma cuatro derrotas y un empate.

Para buena fortuna de todos los mexicanos, la única victoria de México ante una selección de Conmebol en un Mundial se dio en 2002 contra Ecuador.

En el Grupo G, el Tri se impuso 2-1 con goles de Jared Borgetti y Gerardo Torrado, remontando el tanto inicial de Agustín Delgado. Esa victoria fue clave para liderar el grupo y avanzar a octavos.

El último partido de México ante una selección sudamericana en Mundiales fue en Qatar 2022 ante Argentina, con derrota 0-2 en fase de grupos.

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El último partido de México ante Ecuador

En el ámbito oficial más reciente antes de este Mundial, México y Ecuador se vieron las caras en la Copa América 2024, donde empataron 0-0.

Fue un duelo trabado, con pocas ocasiones claras y en el que ambos equipos priorizaron la solidez defensiva. Ecuador ha mostrado capacidad para neutralizar al Tri en contextos competitivos.

En amistosos recientes, el último enfrentamiento fue en octubre de 2025, con empate 1-1 en Guadalajara. Germán Berterame abrió el marcador para México, pero Jordy Alcívar igualó para Ecuador.

En resumen, el historial favorece ligeramente a México en duelos directos, pero los sudamericanos han sido duros rivales recientes.