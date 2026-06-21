España aplasta a Arabia Saudí y asume el liderato del Grupo H en el Mundial 2026

La Selección de España disipó las dudas de su debut y brindó un auténtico espectáculo ofensivo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, logrando una aplastante victoria sobre Arabia Saudí que reaviva sus aspiraciones en la Copa del Mundo 2026.

El festín de La Roja comenzó muy temprano gracias a la brillantez de su joven estrella, Lamine Yamal quien, en esta ocasión fue de titular. Apenas al minuto 10 del encuentro, Álex Baena filtró un pase al espacio para Mikel Oyarzabal, quien mandó un centro preciso al segundo poste. El jugador del Barcelona empujó el esférico para celebrar su primer gol en un Mundial y colocándose dentro de los 10 jugadores más jóvenes en anotar en la historia del torneo.

El dominio español se reflejó con el segundo tanto del partido. Al minuto 21, tras un remate fallido por parte de Dani Olmo, el balón quedó a merced de Aymeric Laporte, quien con un toque de cabeza asistió a Oyarzabal. El delantero no perdonó y derrotó Al Owais.

España asestó el tercer golpe de la tarde tan solo sesenta segundos después. Un centro pasado encontró a Marc Cucurella, quien prolongó la jugada hacia el corazón del área. Dani Olmo volvió a errar su remate, pero el desvío se transformó en una asistencia perfecta para que Oyarzabal quien logró el doblete personal.

Al minuto 47, a la salida de un tiro de esquina, Cucurella remató pero el portero logró repeler el disparo, pero el rebote impactó directamente en el defensor Tambakti y terminó colándose en su propia meta para marcar el cuarto y el autogol del encuentro.

Hassan Altambakti fue el autor del autogol ante España. REUTERS

Cómo queda el grupo al momento

Con esta victoria, España asume el liderato provisional del Grupo H al sumar cuatro unidades (un triunfo y un empate) en dos encuentros disputados.

Uruguay y Cabo Verde, tiene un partido pendiente entre ambos. España cerrará la actividad del grupo ante el representativo sudamericano en el Estadio Guadalajara.