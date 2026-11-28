Con el mediocampista mexicano Álvaro Fidalgo relegado en el banquillo durante todo el encuentro, el Real Betis sufrió una dolorosa derrota en casa al caer 0-1 frente al Rayo Vallecano en el Estadio de La Cartuja, dentro de la Jornada 14 de LaLiga.

Un solitario tanto de Jorge de Frutos en la recta final bastó para que el cuadro madrileño se llevara los tres puntos en un duelo que terminó envuelto en la polémica y un conato de bronca tras el silbatazo final.

A pesar de la expectativa por ver actividad del futbolista mexicano, el técnico Manuel Pellegrini optó por iniciar con Marc Roca, Pablo Fornals e Isco, y posteriormente agotó sus cinco ventanas de cambio sin recurrir a Fidalgo, quien observó desde la banca cómo su equipo carecía de contundencia frente al arco rival.

Durante la primera mitad, el conjunto bético asumió la iniciativa con el control y la posesión, pero se topó con el orden defensivo visitante. En el complemento, el Betis intensificó su presión y rozó la ventaja. Al 50', el guardameta del Rayo Vallecano se vistió de figura con intervenciones determinantes bajo los tres palos para sostener el cero y al 58', el travesaño le negó el gol al cuadro local tras un potente disparo desde los linderos del área.

La falta de eficacia terminó pasándole factura a los sevillanos. Al minuto 71', en una transición ofensiva del conjunto franjirrojo, Jorge de Frutos mandó el balón al fondo de las redes para firmar el 0-1.

Pellegrini intentó reaccionar dando ingreso a hombres de refresco como Troy Parrott, Aitor Ruibal y Nelson Deossa, dejando sin opciones de entrar a Álvaro Fidalgo. En el tiempo de compensación, la frustración verdiblanca por el resultado adverso y la pérdida de tiempo reclamada al conjunto vallecano encendieron los ánimos sobre el césped de La Cartuja.

Con este resultado tras el inicio de la Jornada 14 de LaLiga, el Real Betis se mantiene en la cuarta posición (zona de UEFA Champions League) con 27 puntos, 5 unidades por encima de la Real Sociedad, mientras que el Rayo Vallecano llega a 15 puntos en 13 encuentros y escala de la decimosexta hasta la décima posición de la tabla general, igualado en unidades con Villarreal, Espanyol, Deportivo y Osasuna, a la espera del resto de la jornada.

En sus próximos compromisos, ambas escuadras disputarán primero la segunda ronda de la Copa del Rey el martes 1 de diciembre. Betis visitará al CD Extremadura y el Rayo Vallecano se medirá a domicilio ante el CE Europa.

Sus siguientes compromisos en LaLiga serán, para el Rayo Vallecano medirse al Levante y Betis visitará al Atlético de Madrid.