¿Un problema para la Hormiga González? Alguacil busca a Borja Iglesias para Olympiacos

Después de una serie de cambios en la dirección general del equipo de Olympiacos, Imanol Alguacil planea una nueva etapa con el conjunto griego, al analizar opciones para reforzar su ataque tras la lesión de Ayoub El Kaabi. Entre los nombres que aparecen como alternativa está el delantero español Borja Iglesias, quien recientemente se proclamó campeón del mundo junto a la Selección Española.

El posible fichaje pone la atención sobre el mexicano Armando González, quien comenzó a ganar protagonismo con sus recientes actuaciones. La llegada de un delantero con experiencia en LaLiga y recorrido por el futbol europeo podría aumentar la competencia dentro del equipo.

¿Quién es Borja Iglesias?

Es un delantero español que actualmente milita en el Celta de Vigo y que en 2026 formó parte de la selección española que conquistó el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá, tras imponerse a Argentina en la final.

Su recorrido incluye pasos por clubes como Real Zaragoza, Espanyol, Real Betis y Bayer Leverkusen. Su experiencia en el futbol europeo representa un perfil diferente al de González, quien apenas comenzó su aventura en el continente después de salir de Chivas.

¿Qué se sabe del fichaje de Borja Iglesias?

De acuerdo con reportes desde Grecia, estos días son decisivos para concretar el acuerdo; por un lado, Olympiacos quiere reforzar su ofensiva y, por otro, busca incorporar a un delantero después de la lesión de El Kaabi.

La llegada también está relacionada con el arribo de Alguacil, quien asumió el 10 de septiembre el cargo de director técnico, tras la salida de José Luis Mendibilar. El español dirigió a la Real Sociedad durante seis temporadas y media y, durante su etapa en LaLiga, enfrentó a Borja Iglesias, quien militaba en otro club.

El delantero español enfrenta un momento en el que busca recuperar protagonismo. Su poca participación en el inicio de temporada con el Celta de Vigo abre la posibilidad de un cambio de escenario, con Olympiacos como una alternativa para continuar su carrera.

¿Cómo podría afectar la llegada del español a 'La Hormiga' González?

El posible aterrizaje de Iglesias al equipo aparece justo cuando Armando González comenzaba a encontrar un espacio importante en Olympiacos, mostrando un desempeño que dejó tres goles y dos asistencias en sus primeros encuentros con el conjunto griego.

En su primer partido de liga como titular, la Hormiga y Olympiacos cayeron 1-0 ante OFI Creta, resultado que puso fin al invicto del equipo. Alguacil, además, sustituyó al mexicano durante el encuentro en busca de una reacción ofensiva.

La incorporación de Borja no significa que González pierda la titularidad, pero aumentaría la competencia por un lugar en el ataque. El español cuenta con mayor experiencia en el futbol europeo, mientras que el mexicano busca aprovechar cada oportunidad para demostrar que puede convertirse en una pieza importante del proyecto de Imanol Alguacil.