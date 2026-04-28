Shotzi busca absorber la lucha libre mexicana

Shotzi, representante de MLW, busca tener un crecimiento en la lucha libre, por lo que estaría dispuesta a mudarse o estar en una temporada en México para convertirse en mejor gladiadora. Este viernes 1 de mayo de 2026, expondrá su Campeonato Mundial femenil ante Garra Negra en el ring sagrado de la Arena México.

“Me encantaría mudarme o estar una temporada en México para convertirme en mejor luchadora, en absorber todo este estilo mexicano. El estilo de la lucha libre me ayudaría muchísimo en mi crecimiento como profesional y ser una mejor luchadora”, declaró la luchadora.

Shotzi le gustaría enfrentarse a Persephone en un mano a mano CMLL

Shotzi destacó la pasión con la que disfruta el público mexicano las luchas, a diferencia de Estados Unidos. Si por ella fuera, lucharía en la Arena México todos los días porque le encanta lo ruidoso, el ambiente y todo eso le llena.

Dentro de las luchadoras que le dejó un buen sabor de boca, es Persephone, a quien espera enfrentarse en un mano a mano.

“Persephone es una de las luchadoras con las que considero quiero tener un dream match. Me enfrente con ella en Las Vegas en un cuadrangular y el poco tiempo que estuvimos arriba del ring, tuvimos muy buena química, me gustaría tener un mano a mano”, dijo.

Este viernes en la Arena México, se disputarán varios combates entre integrantes del Consejo Mundial de Lucha Libre y Major League Wrestling. La función iniciará a las 5 de la tarde, un horario especial para un Viernes Espectacular.