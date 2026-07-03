"Casi se me salen las lágrimas": Ibrahimović elogia a Cabo Verde

La actuación de la Selección Nacional de Cabo Verde frente a Argentina en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 sigue generando reacciones. Ahora fue Zlatan Ibrahimović quien destacó el desempeño del conjunto africano, al que calificó como una selección que logró emocionar al mundo del futbol pese a quedar eliminada.

Durante su programa de televisión en Estados Unidos, el exdelantero sueco elogió la forma en la que Cabo Verde compitió frente a la vigente campeona del mundo y llevó el partido hasta los tiempos extra.

Ibrahimović aseguró que los futbolistas caboverdianos deben ser considerados héroes por la manera en la que representaron a su país y volvió a referirse a Cabo Verde como "la pequeña isla de grandes sueños", una frase que ya había utilizado días antes durante la fase de grupos.

Uno de los aspectos que más resaltó fue que los "Tiburones Azules" no perdieron ninguno de sus cuatro partidos en los 90 minutos reglamentarios del torneo. Cabo Verde empató frente a España, Uruguay, Arabia Saudita y Argentina antes de quedar eliminada en tiempos extras.

Es importante decir que casi lo logran en este juego. Creo que todo el mundo no creía que fuera posible. Tal vez esa pequeña isla creía que era posible. Y estoy seguro de que, cuando regresen, van a tener una gran fiesta, una gran celebración, una bienvenida en una alfombra roja.

Vozinha fue la figura de Cabo Verde. REUTERS

Zlatan asegura que Cabo Verde hizo historia

Para Ibrahimović, el mérito de Cabo Verde va mucho más allá del resultado frente a Argentina.

El exfutbolista consideró que el equipo africano estuvo muy cerca de llevar la eliminatoria hasta la tanda de penales frente a la campeona del mundo y aseguró que esa actuación será recordada durante muchos años.

Incluso reconoció que el partido le provocó una fuerte emoción.

Lo que hicieron va a quedar en los libros de historia. Hicieron que un sueño se hiciera realidad y casi se me salen las lágrimas porque disfruto este momento viendo estas imágenes. Argentina ni siquiera está celebrando porque esto no se trata de Argentina, ni de Leo Messi. Esto se trata totalmente de Cabo Verde. Casi lo logran y esto es el futbol, emociones.

El exdelantero sueco también recordó que el conjunto africano logró competir de igual a igual frente a selecciones como España y Uruguay durante la fase de grupos, además de exigir al máximo a Argentina en la ronda de eliminación directa.

Finalmente, Ibrahimović pidió disfrutar la historia que escribió Cabo Verde durante su primera participación mundialista.

Desde su perspectiva, el recorrido de los "Tiburones Azules" será uno de los recuerdos que dejará la Copa del Mundo 2026, al demostrar que una selección debutante fue capaz de mantenerse invicta en el tiempo reglamentario durante cuatro partidos y llevar al límite a la vigente campeona del mundo.