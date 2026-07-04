¿Qué le pasó a Serena Williams? La lesión que la dejó fuera del dobles de Wimbledon

Serena Williams no disputará el torneo de dobles de Wimbledon. La tenista estadunidense anunció su baja debido a una lesión en la rodilla derecha, poniendo fin al esperado regreso que tendría junto a su hermana Venus Williams en el All England Club.

La lesión se presentó después de su participación en el torneo individual, donde fue eliminada en la primera ronda por la australiana Maya Joint.

Las hermanas Williams, seis veces campeonas de dobles en Wimbledon, tenían previsto debutar este sábado frente a la argentina Solana Sierra y la colombiana Camila Osorio, partido que finalmente ya no se disputará con la histórica pareja estadounidense.

Maya Joint derrotó a Williams en el torneo individual. REUTERS

Serena Williams explica el motivo de su baja

A través de sus redes sociales, Serena Williams compartió un mensaje en el que lamentó no poder volver a competir junto a su hermana en Wimbledon.

La estadunidense aseguró que hizo todo lo posible por recuperarse, pero la evolución de la lesión no le permitió estar en condiciones de disputar el torneo de dobles.

Me duele mucho tener que retirarme de dobles. Volver a competir ha sido un regalo, y la oportunidad de jugar junto a @venuswilliams una vez más significaba muchísimo para mí. Hice todo lo posible para estar lista, pero lamentablemente mi rodilla aún no está lista para competir.

La exnúmero uno del mundo también reveló que, tras su partido de individuales, los médicos le extrajeron cuatro jeringas de líquido acumulado en la rodilla derecha.

Aunque explicó que el tratamiento permitirá reducir la inflamación en el futuro, reconoció que no logró recuperarse a tiempo para volver a la cancha.

La foto de las jeringas muestra el líquido que me extrajeron de la rodilla después de mi partido individual… ¡Qué horror! La buena noticia es que mi rodilla no debería hincharse ni acumular tanto líquido de nuevo. La mala noticia es que, por mucho que lo intenté, no pude prepararla para dobles.

Williams también agradeció al director del torneo, Jamie Baker, y al comité organizador por las facilidades que recibió para disputar Wimbledon, además del apoyo de los aficionados durante su regreso a la competencia.

¿El siguiente objetivo de Serena Williams será el US Open?

La publicación de Serena Williams también abrió la puerta a una posible participación en el US Open.

El último Grand Slam de la temporada comenzará el próximo 30 de agosto y, aunque la estadunidense no confirmó su presencia, dejó un mensaje que despertó especulaciones sobre un nuevo regreso.

Gracias a los aficionados por su increíble apoyo y por hacer que este regreso sea tan significativo… Solo puedo decirles que estén atentos a una ciudad cercana…

Esa frase ha generado versiones sobre una posible aparición en el torneo estadunidense, lo que marcaría un nuevo capítulo en el regreso de Serena Williams a las canchas, después de que su participación en Wimbledon terminara antes de lo previsto por la lesión en la rodilla derecha.