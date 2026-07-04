Raúl Jiménez se pronuncia sobre 'su cliente' Jordan Pickford

Raúl Jiménez camina por las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento con el olfato goleador más que sensible. Está ansioso de mejorar su cuota ante el guardameta Jordan Pickford, a quien ha despachado con seis anotaciones en el futbol inglés.

Para el duelo eliminatorio de octavos de final del Mundial 2026 contra Inglaterra, ¿es una ventaja para el goleador del Fulham encarar a Pickford?

Eso también si se lo preguntan a Pickford por enfrentarse a mí sería una ventaja el hecho de conocerme, puede que sí, por algo es el titular de Inglaterra, está en gran nivel, me ha tocado anotarle en la Premier League y quiero seguir incrementando esta cuota ”, advirtió el delantero mexicano.

Raúl Jiménez divide sus tantos con el meta del Everton, en cinco con la camiseta del Wolverhampton y uno con el Fulham.

La emoción que acumula la Selección Mexicana por el juego contra Inglaterra, este domingo en el Estadio Ciudad de México, también es de tintes históricos por la jerarquía del rival y la trascendencia de avanzar a una cuarta fase.

Es un partido especial, llevo más de la mitad de mi carrera en Inglaterra, no mandamos mensajes porque no los conozco, no son amigos, sí hemos intercambiado camisetas, pero hasta ahí, no para mensajearnos. Este partido es de estar concentrados de principio a fin, ir de menos a más como ha sido el Mundial”, expresó previo al entrenamiento en el CAR.

Sobre las emociones y la planeación del juego, Raúl Jiménez reveló la manera en que el seleccionador Javier Aguirre vive el momento, hasta ahora el más anhelado del entorno del Tricolor.

Desde que sabíamos el cruce vs Inglaterra, varios compañeros me han preguntado, qué tan difícil es este tipo de partidos, es darles y transmitir lo que puedo sobre el futbol inglés, meterlos de lleno".

(Aguirre) está metido, le tocó en el Mundial en casa en el 86’, es un momento super importante para todos los mexicanos, lo vemos a Aguirre con tranquilidad y es la que nos transmite, además nos llena de estar orgullosos de representar a México en nuestro país”, explicó.

Con el paso triunfal en fase de grupos y por la lúcida exhibición contra Ecuador en los 16vos de final, Raúl Jiménez evitó la etiqueta de favorita para la Selección Mexicana, en lo que será el cierre de actividades mundialistas en nuestro país.

Hay que demostrar sobre la cancha quién es favorito, no sé si los hay o quién lo tenga, pero nosotros debemos salir al campo y aprovechar a la gente alentando de principio a fin y lo que representa jugar en el Azteca (Estadio Ciudad de México)”, concluyó en su encuentro con los medios de comunicación en el CAR.

Tras eliminar a Ecuador, Raúl Jiménez llegó a 47 anotaciones en su andar con la Selección Mexicana; marcha como segundo máximo anotador tras Javier Chicharito Hernández (52).