Tour de Francia 2026: Clasificación general tras la Etapa 1 (equipos e individual)

Tras la Etapa 1 del Tour de France 2026, Isaac del Toro y el UAE Team culminaron con un tiempo de 21 minutos y 59 segundos que les permitieron finalizar en el 3º sitio de la clasificación de paso; el mexicano marcha sexto en la clasificación individual.

Durante los primeros 19.5 kilómetros de la edición 113 de la carrera más importante del año, Isaac del Toro arrancó la Carrera Contrarreloj por equipos junto con Tadej Pogačar, Felix Großschartner, Brandon McNulty, Nils Politt, Florian Vermeersch, Tim Wellens y Adam Yates.

Estas fueron las posiciones por equipo tras la Etapa 1 en el Tour de Francia 2026:

1. Team Visma / 21’ 47’’

2. Netcompany ineos cycling / + 00’ 08’’

3. UAE Team Emirates XRG / + 00’ 12’’

Isaac del Toro, Tadej Pogačar, Felix Großschartner, Brandon McNulty, Nils Politt, Florian Vermeersch, Tim Wellens y Adam Yates conforman el UAE Team para el Tour de Francia 2026. Reuters

4. Lidl-trek / + 00’ 16’’

5. Red Bull - Bora / + 00’ 19’’

6. Decathlon CMA GGM team / + 00’ 39’’

7. Alpecin-premier tech / + 00’ 39’’

8. Groupama-FDJ united / + 00’ 41’’

9. Bahrain victorious / + 00’ 47’’

10. Team Jayco Alula / + 00’ 51’’

11. EF education - easypost / + 00’ 57’’

12. Pinarello-Q36.5 pro cycling team / + 00’ 57’’

13. Soudal-quick-step / + 00’ 58’’

14. Uno-X mobility / + 01’ 00’’

15. Total energies / + 01’ 02’’

16. Caja rural-seguros RGA / + 01’ 12’’

17. Tudor pro cycling team / + 01’ 04’’

18. NSN cycling team / + 01’ 16’’

19. Cofidis / + 01’ 17’’

20. Movistar team / + 01’ 18’’

21. Lotto intermarche / + 01’ 36’’

22. Team picnic postnl / + 01’ 55’’

23. XDS Astana team / + 02’ 18’’

¿Cómo va Isaac del Toro en la clasificación individual del Tour de Francia 2026?

En cuanto a la clasificación general individual, Isaac del Toro se sitúa en el sexto peldaño tras la Etapa 1 del Tour de Francia 2026, misma en la que Jonas Vingegaard lidera y vestirá la playera amarilla para la Etapa 2:

1. Jonas Vingegaard / Team Visma (21’ 47’’).

2. Filippo Ganna / Netcompany ineos cycling (21’ 55’’).

3. Tadej Pogačar / UAE Team (21’ 59’’).

4. Juan Ayuso / Lidl-trek (22’ 03’’).

5. Remco Evenepoel / Red Bull-BORA-hansgrohe (22’ 06’’).

6. Isaac del Toro / UAE Team (22’ 13’’).

La Etapa 1 del Tour de Francia 2026 consistió de 19.5 kilómetros. Reuters

7. Davide Piganzoli / Team Visma (22’ 15’’).

8. Florian Lipowitz / Red Bull-BORA-hansgrohe (22’ 22’’).

9. Tobias Foss / Netcompany ineos cycling (22’ 25’’).

10. Paul Seixas / Decathlon CMA GGM team (22’ 26’’).

BFG