120 millones o nada; Chelsea fija postura con Enzo Fernández

Chelsea dejó clara su postura sobre el futuro de Enzo Fernández: 120 millones de libras o nada. El conjunto londinense comunicó a los clubes interesados que tendrán hasta este viernes para alcanzar esa valoración si pretenden llevarse al mediocampista argentino.

Los Blues establecieron además que no considerarán propuestas después de las 17:00 horas de Londres, con la intención de terminar con la incertidumbre alrededor del futbolista antes del arranque de la nueva temporada de la Premier League.

Chelsea considera que los equipos interesados tuvieron aproximadamente 60 días para presentar una propuesta formal, por lo que la directiva decidió establecer una fecha límite y evitar que las negociaciones se prolonguen.

La cifra solicitada equivale a aproximadamente 162 millones de dólares y permitiría al club londinense recuperar con creces la inversión realizada por el argentino en 2023, cuando desembolsó 107 millones de libras para incorporarlo.

Manchester City aparece como principal opción

Manchester City se encuentra entre los equipos que han mostrado interés por Enzo Fernández y aparece como uno de los destinos con mayores posibilidades en caso de que se concrete una transferencia.

Enzo Maresca mantiene una buena relación con el mediocampista después de coincidir con él en Londres entre 2024 y 2026, un factor que podría jugar a favor del conjunto de Manchester si decide realizar una ofensiva definitiva.

Manchester City, sin embargo, podría necesitar primero resolver el futuro de Rodri, quien ha sido vinculado con el Barcelona. Los ingleses rechazaron hasta ahora dos propuestas del club catalán y las conversaciones no han conseguido llegar a un acuerdo.

Real Madrid sigue alrededor de Enzo

Real Madrid también apareció durante los últimos meses dentro de las versiones sobre el futuro de Enzo Fernández, aunque el propio club español había descartado públicamente la posibilidad de contratarlo.

El mediocampista argentino expresó previamente su deseo de vivir en Madrid, una situación que incluso provocó una multa y suspensión interna por parte del Chelsea.

José Mourinho es admirador de Enzo Fernández, por lo que quedará por conocerse si el conjunto merengue mantiene su postura o decide moverse antes de que expire el ultimátum impuesto por los ingleses.

Chelsea está dispuesto a quedárselo

Javier Pastore, representante de Enzo Fernández, había confirmado en julio que analizaba diferentes alternativas para una posible salida del Chelsea, aunque hasta el momento ningún club presentó una oferta formal por los 120 millones de libras exigidos.

Chelsea tampoco tiene necesidad inmediata de desprenderse del argentino. Xabi Alonso está dispuesto a trabajar con el mediocampista en caso de que no se alcance un acuerdo y permanezca en Stamford Bridge.

Enzo Fernández tiene contrato con el conjunto londinense hasta 2032 y suma 19 goles y 17 asistencias en 117 partidos de Premier League.

El Chelsea, por ahora, ya colocó todas sus cartas sobre la mesa: quien quiera sacar a Enzo Fernández de Londres tendrá que alcanzar los 120 millones de libras antes del viernes. De lo contrario, el argentino seguirá vestido de azul.