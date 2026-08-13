CONMEBOL y la FCF suman fuerzas por Colombia: donan 1 millón de dólares tras sismo

En un gesto de compromiso social tras el terremoto del 10 de agosto de magnitud 7.4 que azotó principalmente el occidente de Colombia, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunciaron por medio de un comunicado oficial que conjuntamente donarán 1 millón de dólares para las labores de reconstrucción en el país.

La contribución económica será canalizada por medio de la campaña nacional “Colombia, un solo corazón”. Dicha iniciativa de recolección de fondos y ayuda humanitaria es liderada por la Primera Dama de la República de Colombia, Ana Lucía Pineda.

Fútbol con impacto social

Por su parte, la FCF lanzó un mensaje de solidaridad y unión al pueblo colombiano y a las familias afectadas:

En momentos de dolor como este, la familia del fútbol no puede estar ausente, debe mantenerse unida y fiel al compromiso social que caracteriza al deporte en la región”, declaró la FCF.

De igual forma, esta acción por parte de ambas instituciones deportivas es un llamado urgente a la comunidad deportiva internacional —incluyendo clubes, alianzas estratégicas y la afición— para sumarse a las iniciativas de recolección de fondos, víveres y ayuda ante la emergencia humanitaria que atraviesa en estos momentos Colombia.