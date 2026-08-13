Fallece Prichard Colón, exboxeador que sufrió “golpes de conejo”

Prichard Colón, exboxeador puertorriqueño, falleció a los 33 años, víctima de un hematoma subdural que le ocasionó lesiones cerebrales tras un combate que protagonizó en 2015.

“Buenos días, mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal. Ahora está en un mundo mejor. Hice todo lo posible por cumplir su deseo de traerlo de vacaciones a Puerto Rico, como tanto anhelaba. Gracias por tantos años de amor y oraciones. Por favor, manténgannos en sus plegarias”, confirmó su papá Richard Colón en Facebook.

Prichard Colón sufrió los llamados “golpes de conejo” (en la nuca) en su pelea con Terrel Williams, el pasado 17 de octubre de 2015 en Fairfax, Virginia, Estados Unidos. Estos impactos le provocaron el hematoma subdural y daños irreversibles.

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) lamentó el deceso del exboxeador puertorriqueño, a quien consideró un gran guerrero y con espíritu de lucha, que inspiraron a varias personas alrededor del mundo.

“Hoy, lloramos el fallecimiento de Prichard Colón. Un verdadero guerrero cuya fuerza, coraje y espíritu de lucha inspiraron a personas alrededor del mundo. La familia del WBC extiende sus más profundas condolencias a su madre, Nieves, su familia y seres queridos. Descansa en paz, Campeón”, publicó en redes sociales.

Por su parte, la Organización Mundial de Boxeo (OMB) también mostró sus condolencias.

“La familia de la WBO llora el fallecimiento de Prichard Colón, cuyo coraje, fuerza y espíritu combativo trascendieron el ring. Su mayor batalla se convirtió en un testimonio de resiliencia y del amor inquebrantable de su familia. Descansa en paz, campeón”, señaló.

¿QUIÉN ERA PRICHARD COLÓN?

Prichard Colón Meléndez nació un 19 de septiembre de 1992 y fue una de las promesas del boxeo de Puerto Rico.

Conquistó varios campeonatos nacionales como amateur.

Conquistó medalla de oro Panamericana Juvenil.

16 victorias, 13 nocauts, su registro en el profesionalismo.

“Prichard no solo peleaba con destreza; peleaba con la elegancia y el orgullo de llevar los colores de Puerto Rico en lo más alto”, indicó el CMB.

Fue nombrado Campeón Mundial Honorario, donde el CMB le entregó un emblemático cinturón Verde y Oro.

Tras el incidente, el Consejo Mundial de Boxeo reformó las reglas de seguridad, impulsando la tolerancia cero a los golpes en la nuca e implementando protocolos médicos más estrictos para proteger la integridad de los boxeadores.