La Selección Mexicana ya está en el Estadio CDMX; arribó con gran dispositivo de seguridad

La Selección Mexicana llegó minutos después de las 11 de la mañana al Estadio CDMX, con gran apoyo de los aficionados locales, que vitorearon el "¡México, México, México!".

Un día antes, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacó que el Estadio CDMX está bendecido por los dioses del futbol, al poder alojar por tercera ocasión un partido inaugural.

Los aficionados mexicanos le ponen color al Estadio CDMX Mexsport

“Está bendecido por los dioses del futbol porque ha visto cosas increíbles, de poder albergar el tercer partido de inauguración de un Mundial, del primer Mundial que se organiza en tres países”, dijo en conferencia de prensa.

Por su parte, el técnico Javier ‘El Vasco’ Aguirre señaló que la Selección Mexicana está preparada y confiada en presentarse en casa. Apeló a la seguridad y confianza que les transmitió a los jugadores.

“Lo que pretendo transmitirles a los jugadores es la seguridad de que puede ser un buen día para nosotros y que va a ser una fiesta que perdurará por muchas décadas, que nos sintamos tranquilos con lo que hacemos, que no nos olvidemos de nuestra manera de jugar y de nuestra fortaleza mental”, declaró Aguirre en rueda de prensa.

‘El Vasco’ consideró que este jueves 11 de junio de 2026 será un día histórico para muchos porque difícilmente “estos chicos podrán vivir otro Mundial en casa”.