La selección de Francia le hace promesa a Deschamps tras la muerte de su madre

La selección de Francia quiere regalarle una alegría a Didier Deschamps en uno de los momentos más difíciles de su vida. Tras la ausencia del seleccionador para asistir al funeral de su madre, el vestidor asumió una misión: mantener el rumbo y hacer sentir orgulloso a su entrenador.

Así lo dejó claro el mediocampista Aurélien Tchouaméni, quien aseguró que, pese al duro golpe emocional, el grupo ha tratado de mantener la normalidad de cara al duelo ante Noruega, partido que definirá al líder del Grupo I del Mundial 2026.

“Hemos intentado que todo fuera lo más normal posible, aunque sabemos que la situación no lo es. Antes de marcharse nos encomendó una misión y nuestro principal objetivo es hacerle sentir orgulloso”, dijo el centrocampista.

Francia y Noruega se enfrentarán este viernes en el Gillette Stadium de Foxborough, con el liderato del sector en juego. Ambas selecciones ya aseguraron su boleto a la fase de eliminatorias, pero el primer lugar podría ser clave para definir el camino rumbo a las instancias decisivas.

Además del aspecto anímico, Tchouaméni advirtió sobre el peligro que representa el conjunto escandinavo, especialmente por la presencia de Erling Haaland, uno de los delanteros más letales del torneo, sumando 4 goles en dos partidos.

“Haaland puede marcar en cualquier momento. Es un delantero de talla mundial y sabemos que tiene una enorme facilidad para ver portería. Cualquier momento de desconcentración o cualquier pequeño error se puede pagar muy caro”, afirmó Tchouaméni en rueda de prensa.

Con Deschamps lejos del equipo, Francia buscará cerrar la fase de grupos con una victoria que tenga un significado especial dentro y fuera de la cancha.