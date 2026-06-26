Complicado inicio en Austria: Antonelli manda y Checo Pérez con problemas

La actividad en pista del Gran Premio de Austria arrancó con altas temperaturas y con los Mercedes liderando, con el italiano Kimi Antonelli colocándose en la cima de la tabla de tiempos al registrar una vuelta de 1:07.796. El líder del campeonato superó por apenas 40 milésimas a su compañero de equipo George Russell, mientras que Oscar Piastri, al mando del McLaren, se adjudicó la tercera plaza.

La tanda estuvo marcada por complicaciones mecánicas para varios de los nombres principales de la parrilla. Max Verstappen y su compañero provisional Isack Hadjar perdieron la primera media hora de rodaje debido a diversos inconvenientes en sus monoplazas Red Bull, logrando rescatar el cuarto y doceavo puesto respectivamente. Una situación similar enfrentó Lando Norris, quien pasó gran parte de la sesión en los talleres de McLaren por una presunta fuga hidráulica antes de colocarse en la séptima posición.

Además, la práctica vio una gran presencia de jóvenes pilotos al cumplir con la cuota de seis debutantes en pista, donde Dino Beganovic fue el mejor posicionado al llevar el Ferrari de Charles Leclerc al noveno peldaño.

¿Qué le pasó a Checo Pérez en las Prácticas Libres de Austria?

Sergio Pérez tuvo un inicio sumamente complejo en Spielberg al volante del Cadillac. Durante la parte final de la sesión, el monoplaza del tapatío sufrió un desperfecto mecánico que provocó que se detuviera por completo en la parte interna de la curva 3 del circuito.

Este incidente obligó a los comisarios de la FIA a desplegar la bandera roja para retirar el auto de la pista, impidiendo que el mexicano mejorara sus registros. Debido al contratiempo del cual aún se desconocen las causas exactas, "Checo" finalizó la primera práctica en la posición 21 con un tiempo de 1:11.283.