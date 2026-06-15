La Selección de Corea del Sur se molesta por críticas hacia Son Heung-min 

El ambiente es convulso en la concentración de la Selección de Corea del Sur. El equipo ha manifestado a los comunicadores y periodistas compatriotas que hay molestia por la serie de críticas hacia el referente del equipo, Son Heung-min.

En una encerrona del staff de comunicaciones de la Selección de Corea del Sur y los medios asiáticos en Verde Valle, se recriminó a quienes han sido críticos de Son -Heung-min; su convocatoria mundialista a los 33 años y el exentar el servicio militar tras ganar medalla en los Juegos Asiáticos de 2018, temas vigentes sobre el futbolista.

De igual manera, la prensa coreana fue exhortada a no compartir información ni facilitar traducciones o entrevistas a los colegas mexicanos, para evitar filtraciones.

Como antecedente y que incomodó en demasía al área de comunicaciones de los asiáticos fue la pregunta de un periodista mexicano hace una semana. Al futbolista Hwang Hee-chan se le pidió su opinión por un hipotético regreso de Raúl Jiménez al Wolverhampton.

Por otro lado, un representante del equipo platicó con la prensa durante la práctica de los jugadores, para anunciarles una de las novedades en la preparación en Guadalajara.

Por disposición de la FIFA, los equipos deben someter a sus jugadores más jóvenes y debutantes a sesiones psicológicas. El objetivo, según señalaron en el representativo nacional, es amortiguar el impacto de un escenario como la Copa del Mundo 2026.

De manera sorpresiva, el mismo staff realizó de forma emergente una conferencia de prensa, para responder dudas

Tigres asiáticos recuperan piezas

En la sesión de entrenamiento de este lunes, en las instalaciones de Verde Valle -casa del Guadalajara-, Corea del Sur arrancó los entrenamientos con todos sus jugadores, divididos en tres grupos.

México y Corea del Sur se miden este 18 de junio en el Estadio Guadalajara, en actividad del Grupo A del Mundial 2026; ambos suman tres puntos de su debut.