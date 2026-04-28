Sebastian Sawe y el noble gesto que tendrá con sus padres tras romper el récord histórico del maratón

El domingo cuando Sebastian Sawe cruzó la meta en menos de ods horas en el Maratón de Londres no terminó en la línea de llegada. Continuó a miles de kilómetros, en una zona rural del oeste de Kenia, donde su familia siguió la carrera y comenzó a proyectar los cambios que traerá el resultado.

Sawe, de 31 años, ganó el domingo su segundo Maratón de Londres consecutivo con un tiempo de 1:59:30, la primera marca por debajo de las 2 horas registrada en una competencia oficial sobre 42.195 kilómetros. Detrás de él, el etíope Yomif Kejelcha también rompió la barrera con 1:59:41, mientras que el ugandés Jacob Kiplimo finalizó tercero con 2:00:28.

El rendimiento fue descrito por los organizadores como un momento sin precedentes en la historia del evento, fundado en 1981.

Sawe, del récord a la vida cotidiana

Horas después de la carrera, los padres de Sawe detallaron cómo el atleta planea utilizar el dinero obtenido tras su victoria, que podría alcanzar hasta un millón de dólares entre premios, bonificaciones y acuerdos comerciales.

Su padre, Simion, indicó que Sawe se comprometió a construir una casa para la familia y adquirir un automóvil, lo que modificaría de forma inmediata las condiciones de movilidad en su comunidad.

También señaló que el corredor destinará recursos para concluir la construcción de una iglesia local, proyecto que permanece inconcluso en su lugar de origen. La familia contempla además la posibilidad de viajar fuera del país por primera vez.

El propio Sawe es conocido en su entorno de entrenamiento como “El Asesino Silencioso”, una referencia a su estilo discreto y sostenido en competencia. Un día histórico en Londres

La edición de este año fue considerada por la organización como la más significativa desde la creación del maratón. Hugh Brasher, director del evento, vinculó la marca con otros hitos del atletismo, como la carrera en la que Roger Bannister rompió la barrera de la milla en menos de 4 minutos en 1954.

Mientras en Londres se celebraba el resultado con actos oficiales, en Kenia la familia organizaba festejos para su regreso. El impacto del logro se extiende más allá del registro cronómetro y se traduce en cambios directos en su entorno inmediato.