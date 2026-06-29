Scaloni, muy cerca de renovar con Argentina hasta 2031 tras acuerdo de palabra con la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Lionel Scaloni habrían alcanzado un acuerdo de palabra para extender el vínculo del entrenador con la Selección Argentina hasta el año 2031, con la intención de dar continuidad a uno de los proyectos más exitosos del futbol mundial en los últimos años.

La dirigencia argentina busca asegurar la permanencia del estratega que tomó el mando en 2018 y que llevó al equipo a conquistar la Copa del Mundo 2022, además de consolidar una base competitiva que ha mantenido a la Albiceleste entre las principales potencias internacionales.

Un acuerdo en fase avanzada pero aún sin firma

De acuerdo con la información difundida, las conversaciones entre el entorno de Scaloni y los dirigentes de la AFA se habrían desarrollado antes del inicio del Mundial 2026, aunque el acuerdo formal todavía no ha sido firmado.

Ambas partes habrían decidido mantener el enfoque en la competencia actual, posponiendo cualquier anuncio oficial hasta la finalización del torneo, con el objetivo de no distraer al cuerpo técnico ni al plantel.

Proyecto a largo plazo rumbo al ciclo mundialista 2030

El nuevo contrato contemplaría la continuidad de Scaloni durante todo el ciclo mundialista hacia 2030, lo que permitiría sostener la estabilidad de un proceso que ha sido clave en la reciente era dorada del futbol argentino.

Desde el entorno del entrenador existe una predisposición positiva para continuar, siempre que se mantenga el consenso deportivo con la AFA y las condiciones del proyecto se mantengan alineadas con su visión de trabajo.

Por el momento, Lionel Scaloni se mantiene enfocado exclusivamente en el Mundial 2026, dejando cualquier definición sobre su futuro para después del torneo.

Aun así, la posibilidad de una renovación a largo plazo genera expectativa en el entorno de la Selección Argentina, que busca prolongar un ciclo que ya quedó marcado como uno de los más exitosos en la historia reciente del futbol internacional.