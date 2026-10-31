Santiago Gimenez se queda en la banca en victoria del Porto

Porto suma una victoria más en el campeonato local al vencer por marcador de 4-0 al Estoril y con eso se afianza en la cima de la tabla, pero para la mala fortuna del mexicano Santiago Gimenez, una vez más se quedó sin disputar un solo minuto.

Victor Froholdt (4’), Borja Sainz (64’), André Silva (70’) y Gabri Veiga (73’) fueron los encargados de marcar las anotaciones de la goleada mientras Gimenez permanecía en el banquillo de suplentes.

Santi Giménez, la última opción en Porto

Salir del Milan para emprender un nuevo reto en Portugal fue un movimiento estratégico del mexicano para intentar recuperar el ritmo de juego perdido por las lesiones el último año, sin embargo, el plan no está saliendo conforme a lo planeado para Santi.

Apenas a mitad de semana Gimenez recibió la oportunidad de arrancar como titular y respondió anotando el gol de la victoria ante el Académico de Viseu, pero es importante señalar que fue en un partido de la Copa y la anotación fue por la vía penal.

Hasta el momento los dos goles que Santi Gimenez ha marcado con la camiseta del Porto han sido desde los once pasos y en partidos importantes de Liga y Champions League apenas recibe minutos de cambio o algunas veces como en esta ocasión se queda en el banquillo.

Números de Gimenez esta temporada

La campaña aún es larga y queda bastante camino para que Santi recomponga el rumbo de su carrera, pero al día de hoy los números del mexicano en Europa son más que alarmantes.

Entre suplencias y poca confianza del cuerpo técnico comandado por Francesco Farioli, Santiago Gimenez apenas ha disputado un total de 173 minutos repartidos en 6 juegos con únicamente dos goles en su cuenta, ambos de penal.

Segundo gol de Santi Gimenez con el Porto y pase a Semis de la Copa de Portugal IG: FC Porto

¿En riesgo el puesto de Gimenez en el Tri?

El mal momento futbolístico que vive Santi supondría que lo pone en la cuerda floja de cara a la próxima convocatoria de la Selección Mexicana, pero con la lesión de Raúl Jiménez, parece inevitable que ‘Bebote’ sea contemplado por Rafa Márquez.

El delantero del Porto apunta a ser llamado para los próximos compromisos del Tri este mes de noviembre, aunque la titularidad no la tendrá para nada asegurada y peleará por el puesto junto con Hormiga González.