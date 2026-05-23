El único chileno que llegó a la NFL revela en México lo más difícil del camino

Samis Reyes, el único jugador nacido en Chile que ha llegado a la NFL, visitó México para presenciar un partido de la LFA entre los Mexicas y los Caudillos, donde habló sobre el complicado camino para alcanzar el máximo nivel del futbol americano profesional.

El exjugador de los Washington Commanders recordó que su historia dentro del deporte no comenzó con un balón ovalado, sino con el básquetbol, disciplina en la que soñaba con llegar a la NBA antes de cambiar radicalmente su destino a los 23 años.

“ Mi sueño era la NBA, no la NFL ”, explicó Sammis Reyes durante la charla, donde relató cómo pasó de no haber jugado nunca fútbol americano a debutar directamente en un escenario impensado.

“ Tomé un balón por primera vez a los 23 años y mi primer partido fue en New England contra los Patriots con Tom Brady en cancha ”, contó.

Sammis Reyes formó parte del programa internacional de desarrollo de jugadores de la NFL y posteriormente llegó a los Washington Commanders, convirtiéndose en un caso poco común dentro del futbol americano latinoamericano.

Durante su visita a México, reconoció que antes de acercarse a jugadores mexicanos dentro del programa internacional desconocía por completo la existencia de una liga profesional en el país.

“Creo que es la única liga profesional de Latinoamérica”, comentó sobre la LFA, aunque también destacó el crecimiento que ha tenido el futbol americano mexicano y el potencial que representa para el resto de la región.

El chileno aseguró que convivir con jugadores como Alfredo Gutiérrez le permitió entender la pasión que existe en México por este deporte.

“Creo que es tremendo lo que han construido acá. Es una fuente de orgullo para toda la gente latina”, afirmó.

Además, Reyes fue cuestionado sobre qué le ha faltado a jugadores mexicanos como Alfredo Gutiérrez o Isaac Alarcón para consolidarse definitivamente en la NFL, pese a haber formado parte del programa internacional de la liga.

Para el chileno, la diferencia pasa principalmente por el desarrollo desde edades tempranas y por contar con estructuras competitivas más sólidas.

“Es tiempo en cancha, tiempo en una liga estructurada donde exista un proceso desde chicos”, explicó.

Reyes también destacó el nivel extremadamente competitivo de la NFL, donde incluso una mínima parte de los jugadores de la NCAA logra llegar al profesionalismo.

“La NFL es extremadamente competitiva. Inclusive de División 1, solamente un pequeño porcentaje llega”, señaló.

Finalmente, el exala cerrada expresó su deseo de que México pueda convertirse en un punto importante para el desarrollo del talento latinoamericano rumbo a la NFL.

“Ojalá eventualmente muchos otros países manden jugadores a México y que esta sea una plataforma para llegar a la NFL”, concluyó.