Sabalenka sigue firme en Melbourne; desea conquistar su tercer título del Australian Open

Aryna Sabalenka continúa escribiendo su propia historia en el Australian Open. La primera sembrada avanzó a los cuartos de final tras vencer con autoridad a la canadiense Victoria Mboko, número 17 del ranking, por parciales de 6-1 y 7-6 (1) en la Rod Laver Arena de Melbourne. La bielorrusa volvió a destacar por un dato que subraya su fortaleza mental: extendió a 20 su racha invicta en desempates.

Sabalenka, campeona del certamen en 2023 y 2024, mostró desde el inicio por qué es una de las jugadoras más temidas del circuito. Con un servicio potente que produjo tres aces en el primer set, despachó a la joven canadiense en apenas 31 minutos. La diferencia de experiencia y jerarquía fue evidente en ese primer parcial, en el que la número uno del mundo impuso ritmo, profundidad y agresividad desde el fondo de la cancha.

El segundo set fue más disputado. Mboko, de apenas 19 años, elevó su nivel, cometió menos errores y se atrevió a atacar, lo que le permitió recuperar terreno después de verse abajo 4-1. Sabalenka incluso desperdició tres puntos para partido cuando sacaba 5-4, permitiendo que su rival forzara el desempate. Sin embargo, en ese escenario volvió a emerger la versión más sólida de la bielorrusa.

Aryna Sabalenka ha ganado en la pista central de Melbourne dos de sus cuatro trofeos de Grand Slam. Reuters

Con autoridad y sangre fría, Sabalenka dominó el tiebreak 7-1, confirmando una vez más su notable consistencia en momentos de máxima presión.

Intento no pensar que es un desempate y jugar punto por punto. Creo que esa es la clave para la constancia”, explicó tras el encuentro, que también incluyó elogios hacia Mboko: “Es increíble ver a estas chicas tan jóvenes llegando al Tour”.

Este triunfo mantiene viva la aspiración de Sabalenka de conquistar su tercer título del Australian Open en cuatro años, una hazaña que la colocaría en un selecto grupo de campeonas múltiples en Melbourne. Además, la bielorrusa suma a su palmarés dos títulos del US Open, lo que consolida su dominio en torneos de Grand Slam sobre pista dura.

Con la confianza intacta y una racha perfecta en desempates que refleja su temple competitivo, Sabalenka se perfila como la principal favorita para levantar nuevamente el trofeo en Australia, demostrando que no solo gana partidos, sino que también domina los momentos decisivos.

Además de sus coronas en las pistas australianas, Sabalenka disfruta de las coronas que conquistó en 2024 y 2025 en el US Open para completar la colección que lleva hasta el momento de cuatro cetros de Grand Slam, que le han ayudado a mantenerse en la primera posición de la clasificación de la WTA.

Iva Jovic celebra su victoria ante Yulia Putintseva para seguir con paso perfecto en el Australian Open. AFP

Iva Jovic deslumbra con 18 años en Australia

La joven estadunidense Iva Jovic, de 18 años, firmó una actuación dominante en el Abierto de Australia 2026 al derrotar a la kazaja Yulia Putintseva con un marcador de 6-0, 6-1 en los octavos de final del torneo. Jovic selló su pase al primero cuartos de final de un Grand Slam en su carrera y lo hizo de manera aplastante, liquidando el encuentro en apenas 53 minutos.

Desde el comienzo del partido en la John Cain Arena, Jovic mostró un nivel de precisión y agresividad notable. Su primer set fue prácticamente perfecto, sin ceder un solo juego, lo que subraya su dominio absoluto desde el fondo. Putintseva, por su parte, no logró encontrar ritmo ni consistencia, cometiendo una serie de errores no forzados que la dejaron sin respuesta ante el ritmo de la estadunidense.

El resultado 6-0, 6-1 posiciona a Jovic como una de las pocas jóvenes en avanzar con tan poca resistencia en esta etapa del torneo, y además la convierte en la estadunidense más joven en alcanzar los cuartos en Australia desde Venus Williams en 1998. Su recorrido hasta esta instancia ha sido impecable: no ha cedido un set en cuatro partidos y por segunda ocasión logra un parcial de 6-1.

En la siguiente ronda, se enfrentará a Aryna Sabalenka, lo que representa un reto mayúsculo pero también una oportunidad para consolidar aún más su estatus como una de las nuevas figuras emergentes del tenis femenino.