Carrera fantasma: Así se vieron las 24 Horas de Daytona entre la niebla

Las 24 Horas de Daytona 2026 se han vuelto una carrera caótica debido a las condiciones climáticas que han azotado a los Estados Unidos provocando una fuerte neblina que neutralizó la carrera por más de seis horas.

La competencia en la que corren pilotos de diversas categorías del mundo como el múltiple campeón de IndyCar, Alex Palou o ex F1 como Logan Sargeant, ha vivido una noche complicada debido a la tormenta invernal que afectó a gran parte del país, pero en algunas zonas del Estado de Florida solo provocó grandes capas de neblina.

La carrera, que inició a las 13:40 horas tiempo del Este de los Estados Unidos (12:40 de México) del día sábado tuvo que ser neutralizada durante más de seis horas en la noche a consecuencia de una capa de neblina que impedía ver a los pilotos la ruta del circuito.

Las 24 Horas de Daytona son una carrera con más de 60 años de historia donde los pilotos mexicanos como Pedro Rodríguez, Guillermo Rojas Jr, Salvador Durán o Patricio O’Ward han logrado el triunfo.

Durante el tiempo de neutralización los coches tuvieron que mantenerse detrás del safety car por un periodo de seis horas en los que no hubo ningún rebase en pista. La neblina se disipó cuando la mañana llegó, alrededor de las 07:00 horas.

Luego de que la competencia volvió a arrancar bajo condiciones de bandera verde los dos Porsche oficiales en la categoría principal estaban liderando la competencia con el exFórmula 1 Felipe Nasr como el hombre en la cima.

El mexicano Sebastián Álvarez, competidor en la clase LMP2 estaba en la contienda de los tres primeros junto al legendario piloto de IndyCar Sebastien Bourdais.

La carrera terminará a las 12:40 horas de este domingo.