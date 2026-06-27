Russell vuela hacia la pole en Austria y Checo Pérez saldrá por delante de los Aston

La sesión de clasificación para el Gran Premio de Austria 2026 se definió con un toque de polémica luego de que el Mercedes de George Russell consiguió la primera plaza tras una bandera amarilla originada por un accidente de Max Verstappen en la parte final de la Q3.

El británico George Russell firmó una vuelta espectacular de 1:06.113 para quedarse de forma definitiva con la pole position derrotando a su compañero Andrea Kimi Antonelli, esto luego de adelantarlo en pista para poder recorrer la pista antes que su coequipero.

Por unos instantes parecía que la pole quedaba en manos de Charles Leclerc, esto por la bandera amarilla generada por el choque de Verstappen, pero al final el monegasco quedó a +0.236 décimas, seguido muy de cerca por Lewis Hamilton (+0.295) y su compañero de equipo Kimi Antonelli (+0.301). Los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri se alinearon sexto y séptimo a más de tres décimas de Russell.

Checo Pérez y Cadillac mejoran, pero lejos de la Q2

El fin de semana cuesta arriba continúa para el mexicano Sergio Pérez. Luego de los constantes fallos eléctricos y problemas de sobrecalentamiento sufridos en las prácticas libres del viernes, el tapatío mejoró en la clasificación, pero aún lejos del objetivo de alcanzar la Q2.

"Checo" Pérez quedó eliminado en la Q1 tras tres vueltas en pista, registrando una marca que lo relegó hasta la posición 19 de la parrilla de salida. Con este resultado, el piloto mexicano compartirá las últimas filas con su compañero de equipo Valtteri Bottas (20) y los Aston Martin de Fernando Alonso (21) y Lance Stroll (22), pero ahora quedó a menos de cuatro décimas de diferencia de los Williams, demostrando que Cadillac sigue dando pasos adelante en el desarrollo.