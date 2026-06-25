¡Fichaje bomba de Lakers! Llega Robbie Ávila, el 'Jokic mexicano' viral de las redes sociales

La NBA abre las puertas a una de las personalidades más fascinantes y talentosas del baloncesto universitario. El centro de raíces mexicanas, Robbie Ávila, alcanzó un acuerdo bajo la modalidad de contrato Exhibit-10 con Los Angeles Lakers, garantizando su participación en el campamento de entrenamientos y en la próxima Summer League 2026 para pelear por un lugar definitivo en el roster angelino.

A pesar de no haber sido seleccionado en las rondas formales del más reciente Draft, el jugador de 2.08 metros de estatura arriba a California como uno de los agentes libres no reclutados más cotizados del mercado.

Un talento pulido en la NCAA con raíces tricolores

Nacido en Chicago pero con ascendencia mexicana por la vía paterna, Ávila ha desarrollado una brillante trayectoria en el circuito colegial repartida entre Indiana State y los Saint Louis Billikens. Bajo la tutela del entrenador Josh Schertz, el centro mexicoamericano firmó una campaña final espectacular en la División I.

En su última vitrina con los Billikens, el prospecto registró números sumamente versátiles para su posición:

Aporte ofensivo : 12.8 puntos por encuentro.

: por encuentro. Presencia en la pintura : 4.5 rebotes totales.

: totales. Visión de campo : 4.1 asistencias por compromiso.

: por compromiso. Efectividad perimetral: Un notable 41% de acierto en triples.

El 'Nikola Jokic' de las redes sociales

Su estilo de juego, caracterizado por una alta inteligencia para distribuir el balón y su capacidad para espaciar la duela, le ha valido constantes comparaciones con el estelar serbio Nikola Jokic. Sin embargo, es su físico poco ortodoxo y el uso de gafas de protección lo que lo ha convertido en un fenómeno viral.

Lejos de engancharse con las críticas de los detractores, Robbie Ávila abraza con orgullo los peculiares sobrenombres que le ha otorgado los aficionados en internet: 'Cream Abdul-Jabbar', 'Steph Blurry' o 'Milk Chamberlain'.

El reconocimiento a su calidad quedó respaldado en la duela al ser galardonado como el Jugador del Año de la Atlantic 10 Conference (A10) de la actual temporada, validando que su impacto trasciende la popularidad mediática de las plataformas digitales.

El sueño de la Selección Mexicana y la vitrina de julio

El reto inmediato para el centro se desarrollará del 3 al 19 de julio durante la Liga de Verano. Si Ávila logra mitigar las dudas de los visores sobre sus limitaciones atléticas en el costado defensivo, los Lakers podrían convertir su acuerdo en un contrato de dos vías (two-way) o integrarlo formalmente al primer equipo.

Asimismo, el jugador ha reiterado públicamente su firme deseo de representar a la Selección Mexicana de Basquetbol, un movimiento que encaja a la perfección con la estrategia de expansión que la liga de Estados Unidos mantiene proyectada sobre el territorio nacional.