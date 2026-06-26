"Invictos y orgullosos", Luis de la Fuente celebra liderato de España en el Mundial 2026

Con su semblante, el técnico Luis de la Fuente trajo luz a la sala de conferencias del Estadio Guadalajara. Al seleccionador de España solamente le hizo falta un sobresalto para celebrar el liderato de su grupo en el Mundial 2026 y la victoria ante Uruguay (0-1).

“Estoy orgulloso, es un equipo que no se cansa, por mucho tiempo jugando de una manera, cada día mejoran, la convivencia es de una brutalidad, porque somos un equipo con muchas posibilidades, el equipo sabe estar a la altura, es difícil y exigente”, presumió.

Además del resultado y el paso de un empate y dos victorias en la fase de grupos, Luis de la Fuente habló de la actitud de su vestidor.

“Muy contento, entiendo que el trabajo de este equipo es imponer partido tras partido, la apertura que hemos hecho estuvo bien, ahora la exigencia debe ser mayor, no sólo hoy ni antes, de ayer es una trayectoria de más de 3 años y medio y por eso hay que ponerle valor, feliz y contento”.

España se medirá ahora al segundo lugar del Grupo J el 2 de julio; la cita será en Los Ángeles ya sea con Austria o ante Argelia.

“La exigencia es diferente en un campeonato del mundo. Tengo confianza en este equipo, para llegar hoy es un orgullo de 34 partidos invicto.

“Demuestra que este equipo es muy generoso, siempre quiere estar en máximo nivel, vamos por buen camino, cada partido es difícil de disputar. Ahora toca estar bien recuperados, recuperar bien los detalles de estas situaciones, el descanso es clave”, resalto el timonel español, al tiempo que reconoció la jerarquía de su similar de Uruguay, Marcelo Bielsa.