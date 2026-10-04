¡Remontada con hazaña! Novak Djokovic supera un récord de Nadal tras una batalla épica en Pekín

Novak Djokovic volvió a escribir su nombre con letras de oro en los libros de historia del tenis mundial. Tras una exhibición absoluta de carácter, el balcánico derrotó al alemán Alexander Zverev en los cuartos de final del Abierto de China, estableciendo una nueva absoluta en la era Abierta de la ATP con un arranque invicto de 32-0 en un mismo torneo.

Con este triunfo, sellado con parciales de 4-6, 6-4 y 6-4 en la pista central de Pekín, 'Nole' rompió el histórico empate que mantenía con el español Rafael Nadal. El mallorquín ostentaba un registro de 31 victorias consecutivas desde su debut en Roland Garros, un récord que parecía inalcanzable hasta que el serbio de 39 años dictó lo contrario en territorio asiático, una plaza donde jamás ha probado el sabor de la derrota.

Remontada épica de Djokovic en la pista central

El camino hacia la hazaña requirió de una remontada que se extendió por 2:35 horas de intensa actividad física. Zverev saltó a la cancha con un planteamiento agresivo, respaldado por una impresionante ráfaga de 19 saques de as (aces) que le permitió adjudicarse la primera manga y poner contra las cuerdas al máximo favorito.

Sin embargo, Djokovic contrarrestó el bombardeo del alemán ajustando su devolución y ejecutando los siguientes factores clave:

Efectividad con el servicio: Ganó el 82% de los puntos disputados con su primer saque.

Ganó el 82% de los puntos disputados con su primer saque. Frialdad bajo presión: Salvó puntos de quiebre determinantes en los momentos más críticos del segundo parcial.

Salvó puntos de quiebre determinantes en los momentos más críticos del segundo parcial. Precisión quirúrgica: El quiebre definitivo para forzar el tercer set y, posteriormente, para sellar la victoria llegó de forma idéntica: castigando el imponente saque del alemán justo en el décimo juego de cada parcial (5-4).

¿Por qué explotó Novak Djokovic contra el juez de silla en China?

Djokovic protagonizó un momento de furia al estallar contra el juez de silla tras una polémica decisión reglamentaria por obstrucción, provocada por la distracción de un cartel con luces LED en la grada.

Visiblemente molesto, el serbio exclamó ante el juez: "Es uno de los cambios más estúpidos que he visto en mi vida, no tiene sentido". Pese al monumental enfado, el serbio logró reconectarse de inmediato para asegurar el boleto a la siguiente ronda.

Instalado en las semifinales y cobijado por su legendario récord, el próximo objetivo de Djokovic será el ruso Daniil Medvedev, quien avanzó tras eliminar al argentino Francisco Cerúndolo por 7-6 y 6-3. El duelo de este lunes promete paralizar al mundo del tenis.