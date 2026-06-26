El rey de España Felipe VI, presente en el Estadio Guadalajara por el juego vs Uruguay

El rey de España Felipe VI estuvo presente en el Estadio Guadalajara, para apoyar a su selección en el duelo contra Uruguay, último del Grupo H del Mundial 2026.

La estadía del mandatario español ha sido agitada, con diversos compromisos a lo largo del fin de semana. Tras su visita a la capital, donde se reunió con Claudia Sheinbaum, presidenta de México, viajó a Guadalajara, Jalisco.

En días previos se confirmó la presencia del rey de España en el partido contra la Selección de Uruguay, por lo que un importante operativo de seguridad y de tránsito en la zona Metropolitana de Guadalajara se desplegó desde temprana hora, con su reunión con Pablo Lemus, gobernador del estado de Jalisco.

Más tarde, en su arribo al Estadio Guadalajara, donde destacó una mayoría de aficionados ibéricos en las gradas, Felipe VI fue captado en un palco junto con otras personalidades del futbol español como Carles Puyol, Emilio Butragueño, Iker Casillas; los uruguayos Sebastián Abreu y Diego Forlán, incluso los mexicanos Jared Borgetti y Jorge Campos.

Durante el partido el mandatario conservó su imagen seria. En el gol de Álex Baena (42'), la imagen del rey de España fue proyectada en las pantallas y en tomas de televisión, en el que analiza con uno de sus acompañantes la jugada en la que falla el portero charrúa Fernando Muslera.