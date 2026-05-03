Resultados del GP de Miami en suspenso: FIA investiga a Leclerc, Russell y Verstappen

El cierre del Gran Premio de Miami 2026 ha sido dramático para Charles Leclerc, George Russell y Max Verstappen, con resultados que al finalizar la competencia están pendientes luego de que protagonizaron escenas caóticas apenas segundos antes de recibir la bandera a cuadros en el Autódromo Internacional de Miami.

Charles Leclerc se encuentra en una situación particularmente vulnerable, sumando tres investigaciones distintas por comportamientos en pista. El piloto de Ferrari será analizado, en primera instancia, por abandonar la pista en múltiples ocasiones para obtener una ventaja injusta durante la carrera.

No obstante, los problemas más graves para el monegasco se concentraron en el último giro de la competencia. Los oficiales revisarán su responsabilidad en una colisión con George Russell ocurrida en la curva 17. Adicionalmente, Leclerc deberá explicar por qué continuó pilotando su monoplaza en condiciones inseguras tras sufrir un trompo y un impacto contra el muro al inicio de esa misma vuelta final, un incidente que dejó daños evidentes en su SF-26.

George Russell tampoco escapó de la controversia, acumulando dos investigaciones por su participación en toques de carrera. Además del ya mencionado incidente con Leclerc en la parte final, el piloto de Mercedes estuvo involucrado en un contacto con Max Verstappen ocurrido en la primera curva del circuito. Este encuentro resultó en daños significativos para el alerón delantero de su monoplaza W17.

Por su parte, Max Verstappen suma esta investigación por el contacto con Russell a una lista de incidentes que ya incluía una presunta infracción al cruzar la línea de salida de los pits durante su accidentada jornada en Florida.

Finalmente, el caos post-carrera se completa con el llamado a declarar de Liam Lawson tras su impacto contra Pierre Gasly. Los resultados finales del Gran Premio de Miami tendrán que esperar unas horas luego de los llamados de los comisarios.