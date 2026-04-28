Héroe: el bat del mexicano Jonathan Aranda le da el triunfo a Rays y silencia el debut de Bazzana

En una noche diseñada para los reflectores de la nostalgia y el debut del "niño prodigio" Travis Bazzana, fue el madero del mexicano Jonathan Aranda el que dictó la sentencia. Con un imparable letal en la quinta entrada, el tijuanense remolcó la única carrera del encuentro para que los Rays de Tampa Bay vencieran 1-0 a los Guardians de Cleveland, extendiendo su racha ganadora a seis juegos.

Aranda conectó una línea sólida hacia el jardín derecho ante los envíos de la serpentina de Cleveland, permitiendo que Taylor Walls cruzara el plato. Con esta remolcada, el seleccionado nacional mexicano alcanzó las 25 carreras impulsadas en la temporada, situándose en el segundo lugar de este departamento en la Liga Americana, sólo por detrás de la potencia del cubano Yordan Álvarez.

Un duelo de pitcheo que opacó al debutante

El protagonismo de la jornada estaba centrado en Travis Bazzana, la primera selección global del Draft 2024, quien hacía su muy esperado debut en las Mayores con Cleveland. Sin embargo, el abridor de los Rays, Nick Martínez, se encargó de escribir un guion distinto. Martínez trabajó siete entradas magistrales sin permitir daño, concediendo apenas tres imparables y silenciando a la artillería local.

Bazzana terminó su primera noche en la gran carpa con un registro de 0-2, aunque logró negociar dos pasaportes, incluyendo una base por bolas intencional en la novena entrada con la carrera del empate en la intermedia. Pese a la presión de los Guardians en el cierre del juego, el relevo de Tampa Bay, encabezado por Ian Seymour y Kevin Kelly, logró sofocar la rebelión para sellar la blanqueada.

Registro histórico para Tampa Bay

Con este triunfo, los Rays mejoraron su récord a 13-1 en enfrentamientos contra rivales de la Liga Americana, un inicio de campaña que los coloca en una élite histórica junto a los Tigers de 1984 y los Athletics de 1981. Además, la novena de Florida sumó su décima victoria consecutiva contra equipos de la División Central, estableciendo un nuevo récord para la franquicia.

Mientras Cleveland procesa el estreno de su nueva joya, los Rays regresan a casa con la certeza de que el "madero caliente" de Aranda y la solidez de sus brazos los mantienen como el equipo a vencer en el joven circuito.