Julian Nagelsmann retrasa el anuncio de la lista de Alemania para el Mundial 2026

Sky Sports informó que el entrenador de la selección de Alemania, Julian Nagelsmann, decidió posponer la fecha del anuncio de la lista final de participantes en la Copa del Mundo 2026. La revelación, que estaba programada para el 12 de mayo, se ha retrasado hasta el 21 de mayo.

En consecuencia, el cuerpo técnico de la selección alemana también decidió retrasar el inicio del campamento de preparación para el Mundial, comenzando oficialmente el 27 de mayo, en lugar de la fecha previamente establecida.

Esta decisión estratégica tiene como objetivo dar al entrenador una mayor oportunidad de seguir de cerca a los jugadores hasta el final de la temporada de la Bundesliga y otras ligas, permitiéndole evaluar con precisión su estado técnico y físico antes de definir la lista final.

El cuerpo técnico considera que este aplazamiento es crucial y ayudará a seleccionar a los mejores elementos, asegurando que estén óptimamente preparados física y técnicamente, especialmente al considerar la presión y el desgaste de los partidos decisivos al final de la temporada.

El DT líder de su generación

Julian Nagelsmann fue nombrado director técnico de la selección de Alemania en Alemania e septiembre de 2023, asumiendo el cargo tras su inesperada destitución del Bayern Múnich en marzo de ese año. Al tomar las riendas a los 36 años, la Federación Alemana de Futbol apostó por el técnico más destacado de la nueva generación de entrenadores en el país.

Jamal Musiala, el referente del equipo teutón. Reuters

Su nombramiento para el cargo que actualmente ocupa es un gran honor que él mismo ha calificado como una "decisión del corazón". Se convirtió en el entrenador más joven en la historia de la Bundesliga cuando dirigió al TSG 1899 Hoffenheim en 2016 con tan solo 28 años.

Antes de la selección dirigió al Hoffenheim (2016-2019) y al RB Leipzig (2019-2021). Su paso más reciente y exitoso a nivel de clubes fue con el Bayern Múnich (2021-2023), donde ganó tres trofeos: la Bundesliga en una ocasión y la Supercopa de Alemania en dos.

Nagelsmann tiene contrato con la selección alemana hasta el Mundial de 2026. Es un técnico "buscado por muchos de los equipos grandes de Europa". Su contrato original con la Mannschaft iniciaba en septiembre de 2023 y se extendía hasta el 31 de julio de 2028.