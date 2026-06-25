Refuerzo rojinegro: Atlas amarra el fichaje definitivo del delantero Duk

La directiva de los Zorros del Atlas quiere reforzar la parte ofensiva de cara al Apertura 2026 de la Liga MX que iniciará en unas semanas. El conjunto tapatío cerró de forma definitiva la incorporación de Luís Henriques de Barros Lopes, futbolísticamente conocido como Duk, un jugador originario de Cabo Verde que proviene del C.D. Leganés de España.

Duk es reconocido en el futbol por su capacidad ofensiva en diferentes sectores de la cancha, desde el centro de la ofensiva hasta poder jugar por las bandas.

Los medios españoles AS y Marca reportaron la transacción del ofensivo de 26 años. Formado en las fuerzas básicas del Benfica, Duk explotó su capacidad goleadora en el Aberdeen de Escocia, registrando 18 anotaciones en una sola campaña. Su salida del balompié ibérico se aceleró debido a la pérdida de protagonismo en el esquema del Leganés.

La propuesta de la escuadra rojinegra terminó por convencer al jugador sobre otras ofertas en Europa. Para el club español, la transferencia definitiva también resulta idónea, ya que les permite liberar masa salarial y recibir una compensación económica por un elemento que tenía contrato vigente hasta 2027.

Se espera que el jugador llegue en las próximas horas a México para comenzar con los exámenes médicos y cerrar el trato, justo a tiempo para incorporarse a la pretemporada de cara al torneo de la liga donde espera tener el protagonismo que no pudo mantener en España.