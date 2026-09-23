Red Bull confirma alineación para 2027: Isack Hadjar renueva con la escudería

Red Bull tiene lista su alineación de pilotos para el 2027 y a pesar de la ausencia durante tres carreras, el francés Isack Hadjar ha sido confirmado como el compañero de Max Verstappen para la próxima campaña convirtiéndose en el primer piloto, desde la era de Sergio Pérez, que logra una continuidad dentro de la escudería de Milton Keynes.

El piloto galo, que se convirtió en el undécimo graduado del Red Bull Junior Team en llegar a la escudería principal, tiene como mayor éxito el controvertido podio en Mónaco.

El director de la escudería, Laurent Mekies, destacó la rápida adaptación del joven piloto y la convicción de la estructura directiva para asegurar su continuidad a pesar de la reciente lesión en la muñeca que lo mantuvo alejado de las pistas:

"Estamos muy emocionados de continuar nuestro viaje con Isack. Desde que se unió a nosotros a principios de año, ha estado soberbio dentro y fuera de la pista, especialmente considerando que esta es solo su segunda temporada en la Fórmula 1, lo que hizo que extender su contrato fuera una decisión fácil. El periodo desde su lesión ha sido difícil para él, pero esta extensión es un testimonio de cuánto creemos en él", afirmó Mekies.

La reacción de Isack Hadjar tras firmar para 2027

Por su parte, el propio Hadjar expresó su entusiasmo por extender su permanencia en la escudería austriaca donde espera seguir aprendiendo de Verstappen.

"Estoy realmente emocionado de continuar con Oracle Red Bull Racing. Llegué a este equipo hace ocho meses e inmediatamente entendí la escala y la ambición de esta organización. Eres consciente del privilegio que supone pilotar para un equipo tan increíble junto a un tetracampeón del mundo como Max", concluyó Isack Hadjar quien, este fin de semana en Bakú, regresa a su asiento después de tres carreras en que fue reemplazado por Liam Lawson por una lesión en la muñeca.