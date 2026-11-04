John McEnroe no olvida al mexicano que le enseñó a jugar tenis

La distancia y el paso de los años no borran de la memoria de John McEnroe a uno de los personajes que marcaron su carrera. Con una gorra verde del Masters y disfrutando del golf en Los Cabos, la leyenda del tenis hizo una pausa para recordar a Antonio Palafox, el mexicano que fue su entrenador durante varios años y a quien le atribuye parte de su formación dentro de las canchas.

Durante el pro-am del World Wide Technology Championship, torneo del PGA Tourque se disputa en El Cardonal, campo diseñado por Tiger Woods, McEnroe aprovechó para enviar un mensaje a México y reconocer la influencia que tuvo Palafox en su trayectoria.

El exnúmero uno del mundo trajo a la conversación sus recuerdos de la Copa Davis, competencia que disfrutaba representar con Estados Unidos, pero terminó por destacar a quien le enseñó los fundamentos de su tenis.

“La Copa Davis fue un partido loco, tengo recuerdos de eso. La Copa Davis no es lo que era antes, yo amaba jugar para mi país, solo quiero decir que un antiguo entrenador mío era mexicano, me enseñó a jugar, Antonio Palafox era el mejor, díganle a todos en México que era un increíble profesor y que me enseñó a jugar, no a actuar, era increíble”, menciona McEnroe en charla con Excélsior.

El reconocimiento no fue menor. Palafox, histórico tenista mexicano campeón del US Open y Wimbledon en dobles, dejó huella también en la formación de una de las figuras más importantes del deporte blanco.

Lejos de las raquetas, McEnroe cambió de escenario para probar suerte en el golf. Compartió el recorrido con otros participantes del pro-am y, aunque reconoció que la distancia no siempre estuvo de su lado, disfrutó la experiencia.

“Jugué bien, pero ayuda cuando tienes compañeros que le pegan más lejos, y no tengo que pegarle con mi drive, lo pasamos bien, lo intentamos, pero no pudimos ganar, pero fue divertido”.

Sobre El Cardonal, reconoció la exigencia del recorrido: “Todos los campos son difíciles para mí, pero es un lugar hermoso, la pasé bien”.

También habló de Tiger Woods, con quien no tiene una relación cercana, aunque disfruta coincidir con él. “No tengo historia con Tiger, lo único es que me ha visto varias veces y dijo: ¿qué haces aquí? Pero me gusta verlo”.

McEnroe puso la mirada en las nuevas generaciones del tenis y destacó a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, aunque espera que aparezcan más protagonistas.

“Creo que ya son muy buenos. Falta mucho por ver, pero están subiendo rápido, son increíbles. Carlos (Alcaraz) es mi favorito, Jannik (Sinner) es increíble, pero necesitamos más jugadores, pero ellos nos ayudan mucho. Ojalá se mantengan sanos y ojalá tengamos más estadounidenses también como Ben Shelton, ese sería un ejemplo perfecto, sería genial para nuestro país (Estados Unidos) y para el deporte tener más jugadores en la mezcla”.