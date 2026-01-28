Récord histórico: Clubes gastan 13,080 millones de dólares en fichajes en 2025

La inflación en el fútbol mundial no ha tocado techo; por el contrario, ha pulverizado todas las barreras financieras conocidas. La FIFA reveló este miércoles, a través de su Informe Global de Transferencias, que el año 2025 pasará a la historia como el momento en que la industria del balompié cruzó un umbral impensable: los clubes de todo el planeta gastaron un total acumulado de 13,080 millones de dólares en traspasos internacionales.

Esta cifra no es solo un nuevo máximo histórico, sino que representa un salto cuantitativo brutal del 51.8% en comparación con lo registrado en 2024. Por primera vez en la historia del deporte, la inversión global superó la barrera de los 10,000 millones de dólares en un solo año natural.

La hegemonía inglesa y el capital saudí

El desglose del informe confirma que Inglaterra sigue siendo el motor económico indiscutible de este ecosistema con la Premier League, y los clubes ingleses lideraron el gasto mundial con una inversión de 3,820 millones de dólares. Sin embargo, su dominio no se limitó a las compras; también fueron los que más ingresos generaron por ventas, recuperando 1,770 millones mediante la exportación de talento.

Por otro lado, Arabia Saudita se mantuvo como un actor principal. A pesar de una ligera desaceleración en comparación con su irrupción inicial hace un par de años, los clubes de la Saudi Pro League invirtieron 907 millones de dólares en fichajes internacionales, consolidándose como uno de los destinos más lucrativos fuera de Europa.

En términos de volumen, Brasil reafirmó su estatus como la gran cantera del mundo. El país sudamericano lideró la estadística de movimiento de jugadores, registrando más de 1,000 salidas al extranjero y cerca de 1,200 llegadas, siendo el mercado más activo en cantidad de operaciones.

¿Quién fue el jugador más costoso del 2025?

El fichaje más caro del mercado de 2025 fue el del centrocampista alemán Florian Wirtz, que se estima fue por 143.75 millones de dólares, seguido por Alexander Isak al Liverpool. Ambos movimientos se dieron en la Liga Premier, llegando al Liverpool.