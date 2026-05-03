Vinicius frena el alirón del Barça: Celebra un doblete en el triunfo del Real Madrid ante Espanyol

Real Madrid hizo que las matemáticas no hicieran que hoy el FC Barcelona revalidara el título de LaLiga, en una campaña para al olvido merengue, que debe echar mano de instantes para buscar algunas alegrías, como lo fueron los dos goles de Vinicius Júnior que les dieron el triunfo 2-0 sobre el Espanyol de Barcelona en Cornella.

Después de volver a arrastrar el orgullo a lo largo de la primera mitad, Álvaro Arbeloa echó mano del defenestrado Gonzálo García para ingresar de cambio y darle un nuevo impulso al ataque blanco. Así fue como a los 55 minutos cedió la asistencia para que Vini luciera con un recorte antes de sentenciar con un disparo a las redes.

Momentos después, el extremo brasileño, liberado en el campo por ausencia de Kylian Mbappe, volvió a percutir por izquierda y al recibir en el área sacó un disparo a la horquilla que silenció el RCDE Stadium, que durante la primera mitad no se cansó de gritar desde las gradas: ¡Balón de playa!

Vinicius Júnior lució en el ataque merengue sin la presencia de Kylian Mbappé. AFP

Vinicius disfrutó de su día luminoso en un año futbolístico de claroscuros. Hace unas semanas, él se ha comió los reclamos de la afición merengue, que lo señalaban como uno de los que provocó el despido de Xabi Alonso, por sus actitudes en el campo, además de que su nivel ha estado muy distante al de hace dos años, cuando fue segundo en las votaciones al Balón de Oro.

La victoria era la única ruta que evitaba la conquista del vigésimo noveno título de liga del Barca y con ello abrir de nuevo la polémica de si hubiera sido lo correcto hacerles un pasillo el próximo fin de semana, cuando se realice el Clásico de la segunda vuelta en el Camp Nou.

Ahora, lo peor que puede pasarle al Madrid en su desastrosa campaña que terminará con las manos vacías, será servir de escalón en el campo para lo que luce como inevitable: que el Barca grite el alirón con su acérrimo rival de frente.

Lo que el Real Madrid sí sabe, es que cuando llegue ese inevitable momento de que el Barca gane el título, Mbappé no estará en el campo, pues desde hace varios días aquejó una lesión que lo tiene sin actividad… pero únicamente en aspectos deportivos, porque sigue con su vida social con normalidad.