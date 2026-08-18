El Real Madrid hace oficial el regreso de José Mourinho: "Es más bonito que la primera vez"

El entrenador portgués de futbol, José Mourinho, fue presentado oficialmente como el nuevo director técnico del Real Madrid hasta el 30 de junio de 2029.

El presidente del club, Florentino Pérez, recibió al técnico para que firmara su contrato por tres temporadas; así pues, en el acto de presentación también se encontraba el presidente de honor José Martínez Pirri, exfutbolista español e histórico del Madrid.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, acompaña a José Mourinho durante la firma de su contrato como nuevo director técnico del club blanco. @realmadrid

Un regreso con mayor carga emocional

Esta sería su segunda etapa con el conjunto madridista, la primera siendo en 2010, por lo que en el acto de presentación comentó para Realmadrid TV que desde una perspectiva emocional es como “volver a casa”.

Por otra parte, en el lado profesional para Mourinho ser entrenador del Real Madrid representa el punto máximo de su carrera.

Es el top de una carrera de entrenador y seguramente para cualquier jugador también”, declaró Mourinho.

Incluso, expresó sentirse mejor con esta segunda etapa en el club que la primera vez, ya que en su paso por 2010 se sentía con mayores presiones.

Es más bonito que la primera vez que he venido. Porque la primera vez era un sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más del lado emocional afectivo, más bonito ahora”, dijo Mourinho.

Ahora, Mourinho se enfrenta a la misión de seguir manteniendo en alto el nombre del club con su plantel actual y los nuevos fichajes que realizaron para el inicio de temporada como: Cucurella, Silva, Dumfries, Konaté, Espí y Diomande; además de llevarse la decimosexta Champions.