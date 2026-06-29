Real Madrid dona un millón de euros para apoyar a Venezuela tras los terremotos

El Real Madrid anunció una importante acción solidaria tras los terremotos que han afectado recientemente a Venezuela, al confirmar una donación de un millón de euros para apoyar a los damnificados por la tragedia natural.

Además, el presidente del club, Florentino Pérez, decidió realizar una aportación adicional de un millón de euros a título personal, reforzando el compromiso del conjunto blanco con las causas humanitarias en situaciones de emergencia internacional.

El Real Madrid activa apoyo humanitario para Venezuela

De acuerdo con información oficial del club, la institución merengue destinará los recursos a labores de emergencia y reconstrucción en las zonas más afectadas, en coordinación con organismos humanitarios internacionales.

La iniciativa se suma a otras acciones solidarias que el Real Madrid ha realizado históricamente en contextos de catástrofes naturales, manteniendo su papel activo más allá del ámbito deportivo.

Florentino Pérez refuerza el gesto con donación personal

El gesto de Florentino Pérez acompaña la postura institucional del club y refuerza el mensaje de apoyo a Venezuela en un momento crítico. Su aportación personal eleva el impacto económico de la ayuda y consolida la respuesta del club ante la emergencia.

Además de las donaciones iniciales, el Real Madrid pondrá en marcha una campaña de recaudación de fondos con el objetivo de ampliar el alcance del apoyo destinado a las víctimas de los sismos en Venezuela.

La iniciativa invitará a socios, aficionados y patrocinadores a sumarse a la causa, con el fin de incrementar los recursos destinados a la recuperación de las zonas afectadas.

Solidaridad del futbol europeo

El movimiento del conjunto blanco se suma a otras expresiones de apoyo por parte de clubes del futbol europeo, que han mostrado su solidaridad con Venezuela tras los recientes desastres naturales.

Con esta acción, el Real Madrid reafirma su papel no solo como institución deportiva, sino también como un actor con impacto social global en situaciones de crisis humanitaria.