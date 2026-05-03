Real Madrid: Arbeloa aclara situación de Mbappé y niega falta de compromiso en el vestuario

En la conferencia de prensa posterior al partido entre el Real Madrid y el Espanyol, el entrenador Álvaro Arbeloa abordó diversos temas relacionados con el presente del equipo, la gestión del vestuario y la situación de figuras clave como Kylian Mbappé, en medio de un contexto de alta exigencia en la temporada.

Uno de los puntos más comentados fue la situación del delantero francés, quien se encuentra en proceso de recuperación física y recientemente fue objeto de debate tras su viaje a Italia durante su periodo de baja. El jugador incluso habría regresado poco antes del encuentro ante el Espanyol, lo que generó conversación en el entorno del club.

Ante esto, Arbeloa fue claro al defender la gestión interna del club y del cuerpo médico, asegurando que las decisiones sobre la participación de los jugadores lesionados se toman exclusivamente bajo criterios deportivos y de salud, sin influencias externas.

No dudo del compromiso de ninguno de mis jugadores, creo que todos saben lo importante que son estos partidos para nosotros. Entienden lo que representan, dónde están y lo importante que es. Y la suerte que tienen todos, que tenemos todos de estar en el Real Madrid”, señaló el técnico español.

El estratega también quiso reforzar el mensaje de exigencia interna, subrayando que el club demanda un nivel alto de responsabilidad y entrega constante, sin importar el estatus o el nombre del futbolista dentro del plantel.

En ese sentido, Arbeloa destacó además el buen momento de algunos jugadores, en especial de Vinícius Júnior, a quien elogió por su liderazgo ofensivo y su impacto en el rendimiento del equipo.

Finalmente, el técnico del conjunto merengue insistió en la importancia del trabajo colectivo y en mantener la concentración en los objetivos deportivos, en una etapa clave de la temporada donde cada detalle puede marcar diferencias.