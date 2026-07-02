El mensaje de la madre de Julián Quiñones que estremece a México tras hacer historia en el Mundial

La madre del delantero Julián Quiñones, Gloria Quiñones, envió un emotivo mensaje de agradecimiento a México por el cobijo y apoyo brindado a su hijo durante la Copa del Mundo 2026, torneo donde el atacante se consolidó como la figura en el ataque de la Selección Mexicana.

A las personas de México, gracias por abrirle las puertas a mi hijo. Nadie es profeta en su propia tierra. Cuando uno tiene unos sueños que cumplir, puede irse pa' donde sea que ahí lo va a lograr", expresó la madre de Julián Quiñones en entrevista para la cadena ESPN.

Detrás del éxito en el Mundial 2026, el futbolista naturalizado mexicano arrastra una infancia compleja. Doña Gloria crió sola al atacante en Magüí Payán, Nariño, un municipio del Pacífico colombiano golpeado históricamente por la violencia y la pobreza extrema, luego de que el padre biológico los abandonara cuando el hoy jugador del Al-Qadisiyah era apenas un niño.

Sin oportunidades en el balompié de su país natal, emigró siendo menor de edad a tierras aztecas para formarse en los Venados de Yucatán, iniciando un exitoso recorrido por Lobos BUAP, Tigres, Atlas y el Club América.

Como siempre lo he dicho, que lo amo, que es todo para mí y que Dios lo lleve con bien donde vaya y donde él pise, que no sea derrotado, dijo la señora Quiñones durante la entrevista.

El récord histórico que busca Julián Quiñones con la Selección Mexicana

Julián Quiñones acumula cinco goles con el Tri absoluto desde su debut, registrando tres anotaciones en este certamen ante Sudáfrica, República Checa y Ecuador. Con esta cifra, se encuentra a un solo tanto de igualar la marca histórica de máximos anotadores nacionales en mundiales.

Actualmente, el liderato histórico de goleo en la justa veraniega le pertenece a dos leyendas:

Luis 'Matador' Hernández : Consiguió 4 goles en una sola edición durante Francia 1998 .

: Consiguió en una sola edición durante . Javier 'Chicharito' Hernández: Sumó 4 goles distribuidos en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

El desbocado paso del ariete ya provocó que fuera reconocido dos veces como el Jugador Más Valioso del partido, guiando al conjunto azteca a romper la sequía en la ronda de eliminación directa de una Copa del Mundo.